Догляд за шкірою влітку: 5 головних порад від експертки

Догляд за шкірою влітку / © Credits

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Порадами, як зберегти шкіру здоровою, свіжою й захищеною, поділилася бʼюті-експертка, засновниця українського бренду преміальної космецевтики Aweskin Дарія Волошина, яка переконана: ефективність — у простоті та регулярності.

1. Обов’язковий SPF-захист щодня

Навіть якщо ви проводите день у місті, а не на пляжі, ультрафіолетові промені все одно впливають на шкіру — руйнують колаген, провокують пігментацію та прискорюють старіння. Обирайте сонцезахисний крем із фактором SPF не менше ніж 30 та наносьте щоранку за 20 хвилин до виходу. І не забувайте оновлювати захист кожні 2–3 години, особливо після купання або фізичної активності.

2. Легка зволожувальна косметика

У теплу пору року сальні залози працюють активніше, тому важкі креми можуть перевантажувати шкіру й забивати пори. Влітку краще обирати легкі текстури — гелі, флюїди, сироватки з компонентами, які особливо добре працюють у спеку: гіалуронова кислота чи алое вера.

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3. Очищення без агресії

Улітку на шкірі швидше накопичуються піт, пил і залишки косметики. Щоб не спровокувати запалення чи подразнення, важливо дотримуватись двоетапного вечірнього очищення: спочатку демакіяж, потім делікатний гель або пінка. Вранці — вмивання засобом без кислот. Варто уникати жорстких скрабів і спиртовмісних тоніків: вони порушують ліпідний барʼєр і можуть викликати чутливість, особливо після сонячного впливу.

4. Вітамін С для сяйва

Сироватки з вітаміном С — один із найефективніших засобів у літньому догляді за шкірою. Він допомагає вирівняти тон, зменшує пігментацію та надає шкірі природного сяйва. Це ідеальний варіант для ранкового догляду в парі з SPF. Але важливо дотримуватись інструкцій і уникати агресивних концентрацій, а ще краще — перед використанням проконсультуватися з косметологом.

5. Мінімум декоративної косметики

У спеку шкіра працює в рази інтенсивніше, тому надмірна кількість косметики лише погіршує ситуацію. Дайте можливість шкірі "дихати" — відмовтесь від щільних тональних засобів на користь легких BB-кремів або пудри з SPF. А для акцентів достатньо румʼян і блиску для губ.

Літо — не час перевантажувати догляд. Обирайте легкість, фокусуйтесь на захисті та зволоженні. Уважність до потреб шкіри — це не про багатоетапну рутину, а про розуміння її стану тут і зараз. Саме це дає відчуття комфорту й справжнього сяйва — зсередини.

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