Догляд за шкірою взимку: чим користуватись, а про що забути до весни

Які косметичні засоби краще відкласти до весни? Про особливості догляду в зимовий період розповідає експертка, засновниця українського бренду VK Cosmetics Вікторія Кацадзе.

Обирайте крем за типом шкіри

Більшість косметичних кремів складаються з двох фаз. Перша фаза — вода. Друга — ліпідна, або жирова фаза. Взимку потрібно обирати крем з більш високим вмістом олій та емолентів. Як відомо, олії не замерзають, тож коли ми наносимо більш щільний крем, він добре захищає шкіру від впливу холоду. Крім того, через різкі перепади температур шкіра швидко стає сухою та чутливою, можуть з’являтися мікротріщини. Щоб убезпечити себе від подібних травм, бажано користуватись косметичними засобами, які містять різноманітні олії та вітаміни і можуть підживлювати шкіру. А от людям з жирним типом шкіри надто щільний крем не підійде, оскільки надлишок ліпідів може «забити» пори й навіть спровокувати висипку. Оптимальний вибір для них — зволожувальні креми з легкою текстурою.

Косметику треба наносити шарами

В морозні дні шкіра потребує не тільки зволоження, а й додаткового захисту. Тому косметичні засоби треба наносити шарами, де кожен шар буде виконувати свою функцію. Завдання сироватки — зволожити шкіру. Завдання крему — утримати цю вологу. Верхній шар — це SPF або захисний крем, які створять захист від холоду та вітру. Щодо використання SPF, не треба забувати, що зимове сонце також впливає на шкіру. Особливо, якщо на вулиці є сніг: він чудово відбиває ультрафіолет. Якщо ж використовувати лише один засіб, шкіра буде швидко втрачати вологу, стане сухою або почне лущитись.

Крем треба наносити за 20 хвилин до виходу на вулицю

Взимку крем рекомендовано наносити за 20-30 хвилин до виходу на вулицю. Цей час потрібний для того, щоб утворився повноцінний захисний бар’єр: активні речовини почали діяти, а волога не залишилась на поверхні шкіри. Що ж буде якщо нанести крем за 5 хвилин до виходу з дому? Швидше за все, на холоді вода в складі крему замерзне і може пошкодити капіляри.

Використовуйте м’які засоби для очищення

Агресивні гелі та пінки з сульфатами для вмивання дуже пересушують шкіру, тож в зимовий період від них краще відмовитись. Чудовий варіант — кремові та олійні текстури, які практично не подразнюють шкіру і роблять її м’якою та шовковистою. Щоб підживити шкіру, після вмивання використовуйте сироватки з вітамінами для денного та нічного догляду.

Раз на тиждень робіть поживну маску

Справжній must-have зимового догляду — косметичні маски для обличчя, які допомагають шкірі відновитися. Робити маску бажано принаймні раз на тиждень. Ця процедура — чудовий спосіб наситити шкіру корисними мікроелементами, заспокоїти її від подразнень та зволожити. Регулярне використання масок взимку — це своєрідне відновлення після стресу, яке допомагає шкірі сяяти та мати здоровий вигляд. Найкраще взимку працюють маски, в складі яких є гіалуронова кислота, алое, мед чи цераміди.

Уникайте вітру та гарячої води

При можливості уникайте вітру. Взимку — це ворог номер один для шкіри. Як і гарячий душ або ванна. Високі температури, так само як і низькі, дуже легко руйнують ліпідний бар’єр шкіри. Мабуть, ви помічали, що після того, як прийняли гарячий душ, або побували в сауні — шкіра ставала сухою і чутливою. Використовуйте для купання теплу воду і наносьте крем після миття.

Від чого взимку краще відмовитись?

Взимку шкіра більш чутлива до подразнень, тому з деякими активами в косметиці потрібно бути обережними, або взагалі відмовитись від їх використання до теплої пори року. Насамперед йдеться про агресивні кислоти. Високі концентрації гліколевої і саліцилової кислот у косметиці роблять шкіру чутливою до холоду й ультрафіолету. Це також стосується ретиноїдів. Наприклад, ретинол провокує лущення та почервоніння шкіри. Зневоднюють і травмують шкіру спиртові тоніки та очищувальні засоби з сульфатами, про які вже йшлося вище. Якщо у вас вдома чи на роботі немає зволожувача і повітря досить сухе — подібні засоби зневоднять шкіру дуже швидко. Взимку також не бажано використовувати агресивні пілінги, які містять AHA, BHA та PHA-кислоти. Вони знижують захисний бар’єр шкіри. Обирайте м’які ензимні або молочні пілінги попередньо проконсультувавшись зі своїм косметологом та дерматологом, які порадять ідеальний варіант для вашого типу шкіри.

Три важливі речі

Взимку шкірі потрібні три речі: спокій, захист та відновлення. Тож найкраща стратегія для здорової шкіри — добре її зволожувати та дбати про захисний бар’єр. Ідеальний інгредієнт для зволоження у косметиці — гіалуронова кислота. Використовуючи її, не забувайте про багатошаровий захист: закривайте її кремом, інакше волога просто випарується. Пептиди можна використовувати без коригування на пору року. Вони зміцнюють шкіру, зменшують запалення та добре поєднуються з поживними кремами. Полінуклеотиди можна сміливо назвати «реставраторами» пошкоджених клітин шкіри. Вони сприяють загоєнню, роблять шкіру пружною. Відновити гідроліпідний бар’єр та зменшити чутливість шкіри взимку допомагають цераміди та пантенол. Ці активи обов’язково мають бути на вашій поличці з косметикою.