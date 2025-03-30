Доросла краса: колір волосся який може підкреслити недоліки шкіри

Колір волосся який може підкреслити недоліки шкіри / © Credits

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Видання Express розповіло про поради від відомого перукаря Jason Collier щодо кольорів, які найкраще пасують зрілим жінкам, а також тих, яких варто уникати.

Важливість кольору волосся у зрілому віці

Колір волосся може відігравати ключову роль у загальному вигляді жінки, особливо після 40-50 років. Неправильно підібраний відтінок здатен підкреслити тонкі зморшки, нерівності шкіри, почервоніння та втрату пружності. Натомість правильний тон додає обличчю сяйва, візуально пом’якшує риси та освіжає зовнішність.

Відтінки, які омолоджують

Стиліст, який працював із такими знаменитостями, як Вікторія Бекхем, Єва Лонгорія та Сієнна Міллер, рекомендує жінкам обирати тепліші світлі відтінки, такі як:

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Медовий блонд – додає шкірі м’якості та теплоти.

Карамельний блонд – створює природний вигляд і додає візуальний об’єм волоссю.

Золотистий блонд – надає свіжості, приховує ознаки втоми.

Ці теплі відтінки допомагають мати молодший вигляд та забезпечують природне сяйво шкіри.

Кольори, яких треба уникати

Є відтінки, які можуть зробити шкіру візуально тьмяною, підкреслити зморшки та почервоніння:

Платиновий та крижаний блонд – такі холодні тони можуть контрастувати зі шкірою та робити її менш осяяною.

Попелястий блонд – може підкреслювати вікові зміни та додавати зайві роки.

Надто темний колір волосся – різкий контраст між темним волоссям і світлішою шкірою може підкреслювати недоліки.

Якщо вам подобаються холодні відтінки, варто розглянути м’який шампанський блонд або змішання попелястих і теплих тонів для створення гармонійнішого вигляду.

Як правильно фарбувати волосся

Щоб створити природний ефект і уникнути жорстких контрастів, рекомендується використовувати техніки, які додають волоссю об’єм і динамічність:

Мелірування – висвітлені пасма додають об’єм і візуально омолоджують.

Балаяж – забезпечує плавний перехід кольору, має природний вигляд і не потребує частого оновлення.

Брондування – поєднання світлих і темних відтінків, яке створює глибину кольору.

Ці методи дозволяють природно поєднати сивину, зробити її менш помітною, а також допомагають зменшити частоту підфарбовувань.

Догляд за фарбованим волоссям

Щоб волосся мало здоровий та блискучий вигляд після фарбування, важливо правильно за ним доглядати:

Використовуйте шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся – вони допоможуть зберегти колір яскравим.

Зволожуйте волосся – олії, маски та незмивні кондиціонери допоможуть уникнути сухості та ламкості.

Захищайте від сонця – ультрафіолет може прискорювати вигоряння кольору, тому влітку варто використовувати спеціальні засоби з UV-фільтрами.

Мінімізуйте термічний вплив – часте використання фена, плойки чи праски може пошкоджувати структуру волосся, тому важливо застосовувати термозахисні засоби.

Колір волосся може стати чудовим інструментом для створення молодого та блискучого вигляду. Теплі золотисті відтінки, натуральне мелірування та правильний догляд допоможуть підкреслити красу та освіжити обличчя. Головне – знайти відтінок, який ідеально поєднується з тоном шкіри та створює гармонійний образ.