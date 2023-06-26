Довге волосся після 50-ти років: чому це більше не табу та як за ним правильно доглядати

Волосся, довше за плечі, раніше було табу для жінок старше 50-ти років, але, на щастя, часи змінюються.

Щойно нашим мамам і бабусям виповнювалося 50 років, вони починали просити перукарів зробити їм якомога коротші стрижки. Жінки в цьому віці відмовлялися від безтурботних хвостиків та обирали зачіски, які потребували укладання й частого підфарбовування.

Насправді немає нічого поганого в тому, щоб носити короткі стрижки в будь-якому віці, та якщо вам подобається простота довгого волосся, немає причин відмовляти собі в цьому. Якщо вам за 50, і ви вважаєте за краще носити довге волосся, не соромтеся робити це.

Звичайно, текстура й колір нашого волосся змінюються з роками і продовжуватимуть змінюватися, що може зробити довшу зачіску складнішою. В той час, як ми стаємо старшими, тонке волосся може здаватися тоншим і ніжнішим, а густе волосся стає жорстким і грубим. Тому Woman`s World попросив знаменитих перукарів, майстрів-колористів і дерматологів поділитися своїми порадами та рекомендаціями про те, як мати розкішне, блискуче, здорове волосся після 50-ти років, а також про те, як зробити найефектніші зачіски для довгого волосся.

Що робити, якщо волосся витончується

Коли ви стаєте старшими, відбуваються дві речі: діаметр кожної окремої волосини стає меншим, і у вас просто стає менше волосся. Щоб зробити волосся густішим, спробуйте використовувати шампунь від лупи з кетоконазолом один або два рази на тиждень, рекомендує Джошуа Зейхнер, доктор медичних наук, директор косметичних і клінічних досліджень відділення дерматології в лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку. Ця протигрибкова сполука знищує крихітні дріжджові грибки, які можуть викликати запалення шкіри голови, що призводить до випадіння волосся, а також допомагає перевести фолікули у фазу активного зростання, щоб пасма могли рости густіше.

Також ви можете зробити своє довге волосся густішим, підстригаючи його прямо і додаючи шари, — пропонує Джо Вітале, власник салону Gerard Anthony Salon у Нью-Йорку. Вітале рекомендує використовувати шампунь для об'єму (і спрей для об'єму перед сушінням феном), який надасть волоссю пишного вигляду.

Довге волосся після 50-ти років: чому це більше не табу і як за ним правильно доглядати / Фото: Credits

Що робити, якщо ваше волосся жорстке, сухе або ламке

Що старшими ми стаємо, то менше натуральної олії, яка зволожує волосся, виробляє наша шкіра голови, через що наші кучеряві або сиві пасма здаються ще грубішими. На допомогу приходить маска для волосся з кокосового молока й меду. Жирні кислоти кокосового молока проникають у волосся, відновлюючи його вологість і пом'якшуючи пасма, а вітамін Е закриває кутикулу волосся, надаючи йому додаткового блиску. Крім того, зволожувальний мед додатково доглядає волосся, роблячи його м'яким, блискучим і сильним.

Рецепт: змішайте половину склянки кокосового молока та 2 столові ложки меду. Нанесіть на все вологе волосся, залиште на 15 хвилин, потім змийте. Повторюйте щотижня, щоб продовжити результати.

Довге волосся після 50-ти років: чому це більше не табу і як за ним правильно доглядати / Фото: Credits

Що робити, якщо волосся сиве — як уберегти його від знебарвлення

Якщо ви насолоджуєтеся своїм гарним сивим волоссям і думаєте про те, щоб відростити його, ви повинні пам'ятати, що сивина має тенденцію швидко окислюватися і, як результат, волосся набуває жовтого або помаранчевого відтінку. Нейтралізуйте його за допомогою кондиціонера з фіолетовим відтінком. Його фіолетові пігменти миттєво компенсують мідні, знебарвлені тони. Використовуйте один раз на тиждень замість звичайного кондиціонера (надмірне використання може залишити волосся з фіолетовим відтінком).

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