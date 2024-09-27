Дзеркальне волосся: стиліст розповів про головний тренд у зачісках і дав 8 корисних порад

Зірки перукарського мистецтва прогнозують, що цього року в моді відбудеться перехід від важкого укладання до здорового волосся.

Бажання підтримувати свої пасма в хорошій формі аж ніяк не є новою концепцією, але цього сезону відбувся помітний зсув у бік пріоритетності здоров’я волосся. Доказ цього можна знайти в осінніх трендах кольору волосся, які сигналізують про зростання природних відтінків, до того ж усі зосереджені навколо соковитого блиску.

Woman&Home попросили експертів поділитися кількома порадами щодо того, як зробити волосся здоровішим і блискучим.

Отже, розберімось, чому стан наших пасм викликає таке занепокоєння саме зараз. 2024 року відбувся зсув у бік сприйняття природної краси, і здорове блискуче волосся є великою частиною цього, пояснює Едвард Джеймс - знаменитий перукар. Цього сезону ми бачимо що жінки віддають перевагу здоров’ю волосся, а не ретельному укладанню.

Джеймс звертає увагу на те, що на Лондонському тижні моди дизайнери, такі як Вікторія Бекхем, Burberry та Сімон Роша, продемонстрували моделей із гладким блискучим волоссям, задавши тренд на здорові волосся, а на таких платформах, як Instagram і TikTok, інфлюесери пропагують здорове волосся, зробивши це основним акцентом стилю.

Модель на показі Burberry під час Лондонського тижня моди у вересні 2024 року / Фото: Getty Images

Гелен Міррен, Наомі Кемпбелл і Дженніфер Еністон – це лише деякі з імен, які цього року мали блискуче дзеркальне волосся. Як уже згадувалося, багато осінніх трендів у зачісці спрямовані на розкішний, здоровий блиск, якого, на жаль, неможливо досягти чи зберегти, якщо фактично не звернути увагу на стан вашого волосся.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

8 порад для збереження краси та здоровʼя волосся

Якщо ви прагнете осіннього дзеркального блиску волосся або просто хочете оновити та полікувати свої пасма перед суворішими зимовими місяцями, Джеймс пропонує скористатися вісьмома його порадами для здорового волосся, які слід включити до свого розпорядку дня.

Використовуйте термозахист та засоби для зміцнення волосся. Незалежно від того, чи фарбуєте ви волосся чи укладаєте його термічно, завжди використовуйте засіб для захисту та покращання розчісування. Фарбування та укладання під дією тепла з часом можуть послабити волосся, тому його захист має вирішальне значення для підтримки міцності. Регулярне підстригання. Не пропускайте підстригання, оскільки воно запобігає посіченню кінчиків і перешкоджає поширенню пошкоджень по стрижню волосся, що з часом може призвести до більшої ламкості. Це також помітно робить волосся набагато здоровішим Зменшуйте використання термічного укладання. Джеймс зазначає, що тепло є однією з головних причин пошкодження волосся, тому рекомендує обмежити використання гарячих інструментів і замість цього вибрати сушку на повітрі. Якщо вам потрібна укладка, використовуйте хороший термозахисний засіб і підтримуйте температуру на найнижчому ефективному рівні. Розчісуйте волосся з кондиціонером. Це простий спосіб забезпечити рівномірне зволоження ваших пасом. Коли ви приймаєте душ, розчісуйте волосся, поки воно вкрите кондиціонером. Це полегшить процес та мінімізує ламкість, що може виникнути під час розчісування сухого або вологого волосся. Коли це можливо, сушіть волосся на повітрі. Дайте йому висохнути на повітрі, щоб зменшити потребу в термічному укладанні. Якщо у вас густе або кучеряве волосся, подумайте про те, щоб скористатися кератином для приборкання кучерявості і зменшення вашої залежності від теплових інструментів. Заплітайте довге волосся на ніч. Це запобігає сплутуванню та скорочує час на укладанняя на наступний день. Джеймс також рекомендує інвестувати в шовкову наволочку. Знайдіть час для відновлення. Якщо ви часто миєте голову та укладаєте волосся, приділіть 5-10 хвилин раз на тиждень, щоб нанести маску для зміцнення та зволоження волосся. Не ігноруйте здоров’я шкіри голови. Багато хто забуває, що догляд за шкірою голови може вплинути на здоров’я та блиск вашого волосся. Як зазначає Джеймс, здорове зростання волосся підтримується доглядом за шкірою голови, тому для сухої або сверблячої шкіри голови раз на тиждень використовуйте засоби для очищення, щоб звільнити закупорені фолікули та покращити кровопостачання.

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