Елегантно і просто: топ-5 зачісок із зажимом "краб"

Всі жінки хочуть мати гарний вигляд, але не завжди мають достатньо часу, щоб зробити ідеальну зачіску. Проте мода на зажими у волоссі не минає і може допомогти при створенні гарної зачіски та заощадити ваш час.

Блогерка Морган часто тішить своїх підписників в Instagram новими ідеями зачісок нашвидкоруч.

Ми підготували добірку з 5 чарівних варіантів, запропонованих Морган, які стануть доречними на щодень та свято.

Варіант перший

Для першого варіанта попередньо на ніч накрутіть волосся на м'які бігуді, а зранку розпустіть та прочешіть волосся, щоб надати кучерям об'єму. Після цього зберіть волосся у низький хвіст, закрутіть та заколіть зажимом "краб", піднявши догори. Кінці, які опинились у вас верху, зафіксуйте шпильками, формуючи пучок з об'ємних кучерів на маківці.

Варіант другий

Цей образ буде романтичним, тому на ваш зажим зав'яжіть бантики зі стрічок зверху і знизу так, щоб вони не заважали "крабу" розкриватись. Далі зав'яжіть хвоста на потилиці, заплетіть з нього об'ємну косу та зафіксуйте на кінці резиночкою. Після цього підніміть косу нагору, та закрутіть в пучок, трохи розтягніть його в різні сторони та зафіксуйте вертикально зажимом.

Варіант третій

Відділіть частину волосся зверху та зафіксуйте резиночкою ззаду не витягаючи повністю хвоста, щоб вийшла невеличка петля-пучок. Далі зберіть волосся, яке лишалось розпущеним і зробіть те саме. Підберіть кінці, заведіть їх збоку від пучків нагору та зафіксуйте зажимом по центру.

Варіант четвертий

Зробіть низький хвіст, але не витягайте його кінець, лишивши пучок, закрутіть хвіст, та оберніть навколо пучка, закріпіть кінець резинкою, сховавши під пучком. Трохи розтягніть пучок та волосся від коренів, щоб надати об'єму. Наприкінці захопіть зажимом край пучка з однієї сторони закріпивши його на голові.

Варіант п'ятий

Відділіть верхню частину волосся та зафіксуйте зажимом, щоб не заважало. Накрутіть основний об'єм волосся знизу на тонку плойку. Розпустіть верхню частину та також накрутіть. Розділіть кучері, зберіть в хвіст, закрутіть в об'ємний пучок, направляючи кінці кучерів по боках донизу та зафіксуйте зажимом по центру. Кінці заколіть шпильками, щоб надати форму.

Раніше ми писали про те, як зробити ідеальний пучок-мушлю.

Читайте також: