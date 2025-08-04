Елегантний педикюр, як у Меган Маркл: як зробити вдома без допомоги майстра

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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У розпал літа герцогиня Сассекська знову стала прикладом естетичного натхнення, адже її фірмовий педикюр у ніжно-рожевих тонах захопив серця стилістів і модниць по всьому світу.

Якщо ви хочете повторити її стриманий, але розкішний літній педикюр вдома, це простіше, ніж здається. У своїй статті видання Real Simple розповіло, як самостійно зробити педикюр у стилі Меган Маркл та зберегти відчуття королівської доглянутості в кожному кроці.

На перший погляд, це звичайний рожевий лак. Але секрет у деталях. Меган створює власний відтінок, змішуючи два ніжно-рожеві кольори: сатиновий рожевий та блідо рожевий без перламутру. У результаті виходить делікатний, теплий нюдовий тон, який ідеально пасує до тону шкіри. Саме така ретельно підібрана палітра має розкішний вигляд, класика, яка пасує до будь-якого взуття, одягу та нагоди.

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Мінімалізм — нова розкіш

Зараз у тренді — «ефектна простота». Меган ідеально втілює цей підхід. Її педикюр — приклад стриманої краси, він має простий вигляд, але насправді це результат тонкої естетичної роботи. Така комбінація кольорів не лише універсальна, а й справді вишукана. Ви матимете доглянутий вигляд, без надмірних зусиль для цього.

Навіть якщо ви не професійна майстриня, все ж легко зможете створити елегантний педикюр власноруч. Головне — трохи терпіння, охайність і правильні інструменти.

Вам знадобиться

Пилка та баф для нігтів

Засіб для видалення кутикули чи апельсинова паличка

Зволожувальний крем або олія для стоп

База для лаку

Два рожеві лаки: світло-рожевий (майже білий нюд) та на відтінок темніший (теплий бежево-рожевий)

Глянцевий топ

Як зробити педикюр

Очистьте нігті, надайте їм бажаної форми, обробіть бафом. За потреби пом’якшіть кутикулу та акуратно відсуньте її. Нанесіть живильний крем на стопи та масажуйте декілька хвилин. Після цього знежирте нігті. Нанесіть тонкий шар базового покриття. Це захистить нігтьову пластину та допоможе лаку довше триматися. Варіант 1: нанесіть один шар світлішого лаку, після висихання — один шар темнішого. Варіант 2: змішайте обидва кольори на палітрі чи фользі, щоб створити власний відтінок і нанесіть його на нігті. Після висихання кольору нанесіть глянцевий топ. Це додасть блиску та подовжить стійкість педикюру. Після висихання нанесіть олію для кутикули та ще раз зволожте стопи.

Педикюр у стилі Меган Маркл — це втілення «тихої розкоші». Нічого зайвого, лише елегантна простота, увага до деталей та бездоганна охайність. Ви цілком можете зробити його самостійно вдома та відчути себе трохи ближче до королівського стилю.