Фарбування волосся вдома: 5 правил, щоб не наробити помилок

Фарбування волосся вдома / © Credits

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Бажання самостійно змінити колір волосся цілком зрозуміле. Та перш ніж відкривати коробку з фарбою, варто розібратися у типах засобів і власному відтінку. Видання Into The Gloss радить новачкам за можливості проконсультуватися з професійним колористом, навіть онлайн.

Вибирайте уважно фарбу

Перед купівлею перевірте, чи стійка це фарба, чи ж напівперманентна. Остання зазвичай діє делікатніше та дає прозоріший результат. Для стійкого фарбування варто звертати увагу на формули без аміаку та PPD — поширеного алергену у фарбах для волосся. Проте навіть із такими засобами необхідно провести тест на алергічну реакцію за 48 годин до фарбування та дотримуватися інструкції виробника.

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Якщо потрібно приховати сивину

Головне — правильно підібрати відтінок до природного кольору волосся. Орієнтуйтеся не на старі фотографії, а на пасма біля потилиці, бо вони менше піддаються впливу сонця. Можна також зробити проділ від маківки до шиї, відвести волосся вбік і сфотографувати центральну ділянку за природного освітлення.

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Важливо: фарба для підфарбовування коренів призначена саме для цієї зони, а не для зміни кольору по всій довжині.

Не обирайте надто темний відтінок

Якщо хочете пофарбувати все волосся, оцініть два параметри: глибину кольору, наскільки він світлий чи темний, та його тон. Новачкам, які вагаються між відтінками, краще обирати трохи світліший варіант. Наприклад, глибокий коричневий може мати природніший вигляд за насичений чорний.

Звертайте увагу й на назви відтінків: «попелястий», «крижаний» чи «димчастий» зазвичай означають холодний тон, тоді як «медовий», «карамельний» та «каштановий» часто мають тепліший відтінок.

Не освітлюйте волосся навмання

Якщо хочете стати блондинкою, звичайна світла фарба не зробить темне волосся значно світлішим без освітлення. А знебарвлення, мелірування та балаяж потребують досвіду, тому не варто відтворювати ці техніки самостійно вдома.

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Безпечнішою альтернативою для оновлення вже світлого кольору може стати напівперманентний глосинг, він додає блиску та допомагає візуально пом’якшити нерівномірність відтінку, без замін повноцінного освітлення.

Підготуйте все необхідне та подбайте про догляд

Перевірте, чи є у наборі рукавички та пензлик. Також підготуйте старий рушник і футболку, які не шкода забруднити. Перед фарбуванням перегляньте кілька навчальних відео та чітко дотримуйтеся інструкції до засобу.

Після процедури використовуйте шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся, а також зміцнювальні та інтенсивно зволожувальні засоби. Фарбування може пошкоджувати волосся, тому правильний догляд допоможе зберегти його м’якість і блиск.

Домашнє фарбування не обов’язково має закінчуватися невдалим експериментом. Правильно підібраний відтінок, уважність до інструкції та догляд після процедури допоможуть отримати охайний результат. А складне освітлення та кардинальні зміни кольору краще довірити професіоналу.

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