Фарбування волосся: як часто можна це робити

Наносити фарбу на всю довжину волосся можна кожні чотири-шість тижнів.

Фарба для волосся стала одним із найпопулярніших продуктів, адже за її допомогою можна легко та швидко змінити образ. Фарбування волосся – це непроста та дуже відповідальна процедура. Тому перед фарбуванням варто точно зрозуміти, в який колір ви будете фарбуватися та як доглядати за фарбованим волоссям.

Основні поради

Перукарі та експерти з краси зазначають, що фарбувати волосся повторно потрібно тоді, коли колір починає вимиватися, а волосся починає відростати.

Загалом, волосся варто фарбувати не рідше, ніж за 4-6 тижнів після останньої процедури. Це стандартний час між фарбуваннями.

Але тут багато залежить від низки факторів, наприклад, від того, чи змінюєте ви колір, чи створюєте новий колір, який у вас тип волосся та які продукти ви використовуєте.

Безпечно фарбувати корені навіть кожні 10-14 днів. Але за умови, що засіб наноситься лише на корені, без перекриття наявного кольору. Щоб менше шкодити волоссю, можна також використовувати тимчасові фарби, бальзами та спреї, щоб приховати відрослі корені волосся.

Формула безаміачної фарби є менш агресивною. Через це такою фарбою можна користуватися частіше. Але захоплюватися нею теж не варто, адже будь-яка фарба шкодить волоссю.

Важливо: якщо вирішили фарбувати волосся, то треба дотримуватися усіх правил безпеки та перевіряти фарбу на алергічну реакцію. Адже дослідження щодо фарбування волосся показують, що серед складу фарби є речовини, які можуть викликати алергічний контактний дерматит.

Раніше ми писали про те, як захистити кучеряве та обʼємне волосся від впливу вологи.

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