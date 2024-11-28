Гелеве покриття: чи справді воно шкодить здоровʼю нігтів

Гелевий манікюр став незамінним вибором багатьох жінок. Він дарує довготривалий блиск, відсутність сколів і бездоганний вигляд на тижні.

Видання Real Simple розповіло, чи дійсно такий манікюр безпечний для нігтів.

Що таке гелевий манікюр

Гелевий манікюр – це покриття нігтів спеціальним гель-лаком. На відміну від звичайного лаку, він тримається довше, не облазить і залишається глянцевим. Секрет у складі: акрилові мономери та олігомери утворюють міцне з'єднання під впливом ультрафіолетового чи світлодіодного світла. Це робить покриття густішим, стійкішим і яскравішим.

Існує два типи гель-лаків:

Твердий гель: дозволяє не тільки покривати, але й нарощувати нігті. М’який гель: підходить для довготривалого манікюру, проте легше знімається.

Обидва типи мають свої переваги, але кожен потребує особливого догляду.

Чи шкідливий гелевий манікюр

Відповідь коротка — не завжди.

Сучасні формули гель-лаків практично нешкідливі. Міф про те, що нігті повинні "дихати" між манікюрами, не має наукового підтвердження. Гель-лак, навпаки, може захистити ваші натуральні нігті від впливу навколишнього середовища.

Проте шкода від гелевого манікюру виникає через неправильне нанесення, зняття та догляд.

Механічні пошкодження

Часто проблеми з нігтями виникають через:

Агресивне шліфування поверхні перед нанесенням гелю.

Неправильне зняття покриття, наприклад, "віддирання" лаку.

Використання неправильних інструментів для видалення гелю.

Ці помилки призводять до стоншення нігтьової пластини, її ламкості та розшарування.

Нестерильні інструменти

Якщо майстер не дотримується стандартів стерилізації, існує ризик грибкових чи бактеріальних інфекцій.

УФ-лампи

Для закріплення гель-лаку використовуються лампи, що випромінюють ультрафіолетове світло. Воно пов’язане з ризиком передчасного старіння шкіри та навіть розвитку раку. Хоча ризики невеликі, експерти рекомендують наносити сонцезахисний крем на руки за 20 хвилин до процедури.

Тривале носіння лаку

Ніколи не залишайте гелевий манікюр довше трьох тижнів. Навіть якщо лак має ідеальний вигляд, надмірна вага покриття може призвести до розривів основи нігтів і механічних пошкоджень.

Як правильно знімати гель-лак

Зняття гель-лаку – це процес, який потребує терпіння:

Напиліть поверхню лаку. Якщо це твердий гель, спочатку потрібно акуратно зняти верхній шар пилочкою. Використовуйте 100% ацетон. Оберніть кожен ніготь ватним диском, змоченим в ацетоні, та зафіксуйте фольгою. Залиште на 10–15 хвилин. Зніміть залишки. Після розм’якшення гелю обережно зніміть його пушером або апельсиновою паличкою. Зволожте нігті. Нанесіть масло для кутикули та живильний крем.

Уникайте насильницького видалення гелю. Якщо майстер вам грубо відриває покриття, краще змініть його.

Коли варто робити перерву

Ознаки того, що вашим нігтям потрібна перерва:

Ламкість і потоншення нігтів.

Відшарування нігтьової пластини.

Суха, пошкоджена кутикула.

Рекомендована перерва – від 2 тижнів до місяця. За цей час нігті зможуть відновитися. Для більш серйозних пошкоджень може знадобитися до 8 тижнів. Щоб прискорити процес відновлення, використовуйте олію для кутикули та живильні креми.

Поради:

Вибирайте якісні салони з професійними майстрами.

Наносьте сонцезахисний крем перед використанням УФ-ламп.

Не знімайте покриття самостійно, особливо грубо.

Робіть перерви, коли це необхідно.

Гелевий манікюр може стати вашим найкращим другом, якщо дотримуватися правильного догляду та уникати основних помилок. Здоров’я ваших нігтів завжди у ваших руках.

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