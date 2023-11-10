Гелевий манікюр: переваги та запобіжні заходи

Гель-манікюр – це салонна процедура, за якої використовується густіший лак, ніж за традиційного манікюру. Він твердіє під лампою і після цього може мати чудовий вигляд до 3-х тижнів.

Про те, чому гелевий манікюр набув такої популярності, та які існують правила його нанесення, Womans World розповіла Тамара Ді Лулло, досвідченена майстриня манікюру.

І на відміну від звичайних лаків для нігтів, гель-лаки виготовлені з інгредієнтів, які щільно прилягають до нігтя і доволі міцні, щоб витримувати щоденне носіння без сколів. Тому гель-манікюр зберігає нігті ідеальними набагато довше, ніж манікюр із використанням звичайного лаку.

Гель – це те саме, що шелак?

Поширена помилка полягає в тому, що гель і шелак – це дві різні процедури. Це не так. За словами Ді Лулло, Shellac насправді є особливою маркою гелевих нігтів, створеною брендом CND. Це оригінальний гель-лак, який зробив революцію в нігтьовій індустрії.

Незважаючи на те, що крім Shellac існує безліч інших брендів, які мають свої власні гель-лаки, варто зазначити, що Shellac поєднує в собі звичайний лак і м'який гель (на відміну від просто гелю), тому він зазвичай вразливіший до сколів, ніж інші марки гелів. Проте оскільки формула Shellac містить звичайний лак, його зазвичай легше видалити ацетоном, коли ви готові змінити колір нігтів або зняти покриття.

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Переваги гель-манікюру

Гелевий манікюр тримається 2-3 тижні.

Гелевий манікюр швидко висихає.

Гелевий манікюр – чудовий вибір для жінок старше 50 років, оскільки з віком наші нігті стають слабшими і ламкішими, їм зазвичай потрібна додаткова сила та захист.

Гелевий манікюр не втрачає блиску з часом.

Гелевий манікюр має природний вигляд. Оскільки гель-лак наноситься в 2-3 тонкі шари, це робить його більш гнучким на відміну від інших технік манікюру, таких як, наприклад, акрил.

Гелевий манікюр захищає натуральні нігті. Верхнє покриття з твердого гелю діє як бар'єр для ваших натуральних нігтів, захищаючи їх від агресивних хімікатів, токсинів та забруднюючих речовин.

Як зняти гелевий манікюр

Оскільки гель-лак призначений для щільного прилягання до нігтя, манікюр видалення рекомендується довірити професіоналам. При неправильному видаленні гель може ненавмисно видалити шари кератину з вашої натуральної нігтьової пластини, внаслідок чого вони згодом стануть слабкими та ламкими.

Процес зняття гелевого манікюру починається зі спилювання поверхні нігтя, щоб зруйнувати верхній шар. Потім на кожен ніготь кладуть невеликі шматочки вати, змочені ацетоном, і накривають алюмінієвою фольгою. Через 10 хвилин прибирають фольгу. Потім лак акуратно видаляють паличкою для кутикули, оголюючи чисте та рівне нігтьове ложе. Коли все сказано і зроблено процес видалення зазвичай займає не більше 15 хвилин.

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Запобіжні заходи при гелевому манікюрі

Хоча гелевий манікюр є довговічним і виглядає красиво, він може бути трохи жорстким для нігтів. За даними Американської академії дерматології, гелевий манікюр може викликати ламкість, лущення та розтріскування нігтів. Крім того, часте використання гелевого манікюру може збільшити ризик передчасного старіння шкіри і, можливо, раку шкіри. Це пов'язано з тим, що більшість ламп для манікюру гелю випромінюють УФ-випромінювання. На щастя, є речі, які ви можете зробити, щоб зберегти здоров'я нігтів та шкіри до, під час та після гель-манікюру.

Робіть манікюр із SPF

Перш ніж робити гель-манікюр, нанесіть на руки SPF 30 або вище. Це захистить шкіру від УФ-випромінювання, що використовується для закріплення гель-лаку на нігті, запобігаючи пошкодженню клітин шкіри та ризику розвитку раку. Ви також можете надягти рукавички без пальців із захистом від ультрафіолету, щоб захистити шкіру на тильній стороні рук від ультрафіолету.

Нанесіть зволожуючі засоби на руки та нігті

УФ-лампи, що використовуються для манікюру гелю, також можуть викликати сухість рук, особливо ніжної шкіри навколо нігтів. Щоб зберегти нігті та руки в кращому вигляді, щодня наносите на руки та нігті зволожуючий крем для рук. Крім того, додаткова волога запобігає розтріскуванню гель-лаку.

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Не здирайте гель-лак

Коли настане час нового манікюру, може виникнути спокуса зняти гель самостійно. Але краще уникати спокуси. Натомість, як уже згадувалося вище, правильно видаляйте лак вдома або в манікюрному салоні, щоб нігті залишалися здоровими.

Робіть перерви між манікюром із гелем

Чудові результати гель-манікюру, можливо, змусять вас хотіти носити його завжди, але важливо давати нігтям час подихати. Гелевий манікюр піддає нігті впливу хімікатів та ультрафіолетового випромінювання, що може призвести до ламкості та витонченої кігтьової пластини. Таким чином, невелика перерва між гелевим манікюром піде на користь вашим нігтям і збереже їх у чудовій формі.

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