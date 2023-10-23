Геніальний лайфгак: як зібрати волосся в ідеальний кінський хвіст без "півнів"

Як зібрати волосся в ідеальний кінський хвіст – це питання хвилює всіх, хто часто носить таку зачіску.

Кожен, хто коли-небудь намагався зробити собі зачіску кінський хвіст, знає, що досягти ідеальної гладкості волосся буває дуже складно, доводиться щоразу проводити щіткою по волоссю, і однаково це не завжди допомагає.

Шанувальниця краси Яна, яка веде блог у TikTok, поділилася дуже простим, але дієвим способом зібрати волосся у хвіст і позбутися неслухняних пасм, які стирчать, утворюючи ненависних "півнів".

Щоб досягти ідеальної гладкості, вам знадобиться лише одна шпилька-невидимка.

Спочатку зберіть волосся у високий хвіст, як завжди, навіть, якщо вийде не ідеально. Потім візьміть невидимку, тримаючи її за відкритий кінець. Важливо використовувати закруглений кінець, щоб гострий не зачепився за волосся. Пропустіть невидимку через волосся під верхнім пасмом, там, де є нерівності. Ви побачите, що волосся стане гладким, як у зірок на червоних доріжках.

Це може потребувати кількох хвилин практики, але вам точно вдасться.

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