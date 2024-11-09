Глянцевий, глазурований та скляний манікюр — те, що варто зробити цього сезону

Дзеркальна поверхня "скляних" нігтів та перламутрове сяйво глазурованого манікюру — ефекти, які дозволяють створити неймовірний блиск і вишуканий та дорогий вигляд вашого манікюру.

Видання Stylist розповіло про нові тренди в манікюрі, які завойовують серця поціновувачів моди, краси та стилю

Що таке скляний манікюр

Скляний манікюр або "дзеркальні нігті" — техніка покриття, що нагадує скло чи дзеркало. Завдяки спеціальній техніці виконання та фольгованим наклейкам, нігті набувають ефекту прозорості, ніби поліроване скло. Такий манікюр має прекрасний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях, адже він додає глибини та робить його виразнішим.

Глазурований манікюр — загадковий блиск

Глазурований манікюр також завойовує популярність серед модниць. Його відмінна риса — перламутрове сяйво, яке надає нігтям вигляду делікатної глазурі, створює ефект мерехтливого блиску. Цей стиль може бути особливо вдалим вибором для святкових заходів або важливих подій. Для створення такого манікюру використовують спеціальні пудри, які змішуються з лаком і дають ефект ніби лакованого фінішу.

Глянцевий манікюр — класика сезону

Глянцевий манікюр — класика, яка завжди залишається у моді. Такий манікюр має дуже вишуканий вигляд. Найголовніше, що глянцевий манікюр є універсальним: його можна зробити у класичних кольорах, таких як червоний чи чорний, для створення елегантного образу чи вибрати пастельні, яскраві відтінки для сучаснішого вигляду.

Як пояснити майстру свій вибір

Іноді великий вибір може заплутати і ми не завжди знаємо, як описати бажаний нам результат майстру. Якщо ви хочете створити справжній "вау-ефект", спробуйте визначити, який стиль найкраще підходить саме вам. Не бійтеся показати майстру фото манікюру, який вам подобається чи ж попросити пораду, щоб переконатися, що результат повністю відповідає вашим очікуванням.

Як доглядати за глянцевим манікюром

Уникайте частого контакту з агресивними хімікатами, такими як мийні засоби, які можуть пошкодити покриття. Використовуйте рукавички під час прибирання та наносьте олійку для кутикули щодня, щоб нігті мали здоровий та доглянутий вигляд.

Тож, глянцевий, глазурований та скляний манікюр — це три напрями, які дають можливість по-новому поглянути на нігті як на елемент стилю.

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