Гризіння нігтів: чому ми це робимо та як позбутися дурної звички

Гризіння нігтів – звичка, знайома багатьом. Вона здається нешкідливою, проте може створити масу проблем – від погіршення зовнішнього вигляду рук до серйозних медичних наслідків.

Видання Stylist розповіло, чому виникає ця звичка, як визначити її тригери та що можна зробити, щоб від неї позбутися.

Чому ми гриземо нігті

Причини гризіння нігтів залишаються до кінця не з’ясованими, проте лікарі вважають, що це результат взаємодії кількох чинників.

Генетика . Існує спадкова схильність до гризіння нігтів чи оніхофагії. Наприклад, 36% людей із цією звичкою мають родичів із такою ж проблемою.

. Існує спадкова схильність до гризіння нігтів чи оніхофагії. Наприклад, 36% людей із цією звичкою мають родичів із такою ж проблемою. Психіатричні розлади. Оніхофагія може бути симптомом тривожних розладів. Відомо, що до 24% людей, які гризуть нігті, стикалися з тривожністю.

Оніхофагія може бути симптомом тривожних розладів. Відомо, що до 24% людей, які гризуть нігті, стикалися з тривожністю. Звичка чи нудьга. Гризіння нігтів часто пов’язують із монотонністю чи намаганнями зосередитися.

Хоча звичка гризти нігті здається нешкідливою, вона може призвести до серйозних наслідків. Наприклад, пошкодження тканини навколо нігтьового ложа чи занесення інфекції. Важливо уникати торкання обличчя руками, щоб зменшити ризик передачі вірусів.

Як визначити тригери

Почніть з аналізу ситуацій, коли ви гризете нігті.

Ведіть щоденник . Записуйте, у яких ситуаціях або станах з’являється бажання гризти нігті. Це може бути стрес, нудьга чи навіть перегляд телевізора.

. Записуйте, у яких ситуаціях або станах з’являється бажання гризти нігті. Це може бути стрес, нудьга чи навіть перегляд телевізора. Залучіть помічника. Попросіть близьку людину нагадувати вам про моменти, коли ви починаєте гризти нігті, щоб усвідомлювати свою поведінку.

Попросіть близьку людину нагадувати вам про моменти, коли ви починаєте гризти нігті, щоб усвідомлювати свою поведінку. Визначте основну проблему. Якщо звичка пов’язана з психологічними чи психіатричними розладами, важливо спочатку розв'язувати ці питання.

Ефективні методи боротьби зі звичкою

Скасування звички . Цей метод є частиною когнітивно-поведінкової терапії. Він включає розпізнавання тригерів та розвиток альтернативної поведінки. Наприклад, замість того, щоб гризти нігті, стискайте антистресовий м’ячик або складіть руки у замок.

. Цей метод є частиною когнітивно-поведінкової терапії. Він включає розпізнавання тригерів та розвиток альтернативної поведінки. Наприклад, замість того, щоб гризти нігті, стискайте антистресовий м’ячик або складіть руки у замок. Використання гіркого лаку . Лаки для нігтів із гірким смаком створюють відразу до гризіння нігтів. Цей метод простий, доступний та довів свою ефективність у багатьох випадках.

. Лаки для нігтів із гірким смаком створюють відразу до гризіння нігтів. Цей метод простий, доступний та довів свою ефективність у багатьох випадках. Фізичні нагадування . Носіння браслета чи іншого аксесуара, який легко помітити, допомагає усвідомити момент, коли ви збираєтесь гризти нігті.

. Носіння браслета чи іншого аксесуара, який легко помітити, допомагає усвідомити момент, коли ви збираєтесь гризти нігті. Штучні нігті чи гелевий манікюр. Покриття нігтів гелем або штучні нігті можуть стати бар’єром для гризіння. Крім того, люди часто не хочуть псувати красивий манікюр.

Покриття нігтів гелем або штучні нігті можуть стати бар’єром для гризіння. Крім того, люди часто не хочуть псувати красивий манікюр. Маніпуляції з об’єктами. Деякі люди знаходять задоволення в перекочуванні дрібних предметів у руках, що допомагає їм відволіктися від гризіння нігтів.

Деякі люди знаходять задоволення в перекочуванні дрібних предметів у руках, що допомагає їм відволіктися від гризіння нігтів. Лікування медикаментами. У складних випадках, коли звичка впливає на якість життя чи супроводжується ускладненнями, лікар може призначити медикаментозне лікування.

Чому важливо боротися з цією звичкою

Окрім косметичних проблем, гризіння нігтів може спричинити серйозні ускладнення:

Розвиток інфекцій через пошкодження шкіри та нігтьового ложа.

Порушення зростання нігтів.

Вплив на ротову порожнину, зокрема на зуби та ясна.

Пам’ятайте, що гризіння нігтів – не лише косметична проблема, а й сигнал організму про внутрішні розлади. Якщо звичка супроводжується тривожністю чи іншими психологічними труднощами, зверніться до лікаря чи психолога для детальної консультації.

Ваші нігті можуть стати гарними, здоровими та доглянутими, якщо ви приділите увагу своїм звичкам і психічному здоров’ю. Пам’ятайте: турбота про себе починається з маленьких кроків.

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