Що таке лазерна епіляція глибокого бікіні?

Глибоке бікіні — це зона, що включає зону інтимних ділянок, часто нижче лінії бікіні, до анальної області. Процедура лазерної епіляції в цій зоні передбачає вплив спеціального лазерного імпульсу на волосяний фолікул: промінь поглинається пігментом волоска, перетворюється на тепло і руйнує корінь, після чого волосся втрачає здатність рости.

Зона глибокого бікіні дуже чутлива, тому важливо, щоб процедура проводилася делікатно, на сучасному обладнанні й досвідченим спеціалістом.

Чим лазер кращий за гоління або шугаринг?

При голінні часто лишаються мікропорізи, подразнення, щетина з’являється вже через день-два. Лазер діє глибоко, не пошкоджуючи поверхні шкіри, і дає більш стійкий ефект.

Шугаринг (або воскова депіляція) дратує ніжну шкіру в зоні бікіні, може викликати вросле волосся, почервоніння або мікроушкодження. Лазер мінімізує ці ризики, якщо процедура проводиться професійно.

Лазер ефективніший у довгостроковій перспективі: після курсу процедур не доведеться щотижня видаляти волосся.

У лазер також має антисептичний ефект — оброблена зона краще переносить подальший догляд без запалень.

Як підготуватись до процедури?

Щоб сеанс пройшов комфортно й безпечніше, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Принаймні за 2 тижні перед процедурою — не засмагати, уникати соляріїв.

За 1–2 дні — збрити волосся у зоні обробки (не висмикувати!).

За 14 днів — не робити віск, шугаринг чи інші методи видалення волосся з коренем.

За кілька днів — припинити використання спиртовмісних, агресивних косметичних засобів.

Повідомте фахівцю про всі ліки, що приймаєте, або хронічні захворювання.

Це дозволить уникнути перегріву шкіри, опіків чи пігментації.

Кому не варто робити епіляцію бікіні?

Лазерна епіляція глибоке бікіні, хоча й безпечна, має низку протипоказань. Процедуру не рекомендують тим, хто:

має відкриті рани, подразнення, герпес у зоні обробки;

має активні шкірні захворювання (екзема, псоріаз) або інфекції;

знаходиться на етапі вагітності чи лактації;

має діагноз онкології або захворювання імунної системи;

недавно засмагав або має значну пігментацію шкіри — треба зачекати ≥ 2 тижні;

приймає медикаменти, що роблять шкіру чутливою до світла (фоточутливі препарати).

Чому варто обрати саме Центр «Лазерхауз»?

Мережа Центрів Лазерхауз вже понад 16 років є лідером у сфері лазерної епіляції — завдяки кваліфікованим досвідченим спеціалістам, сучасним лазерам та преміальному сервісу:

Процедура лазерної епіляції бікіні проводиться з використанням американського лазера Lumenis Light Sheer, що працює з усіма фототипами шкіри та демонструє високий рівень безпеки.

Спеціалісти з великим досвідом роботи, які регулярно вдосконалюють свої навички.

Стерильні комфортні кабінети, сервіс високого рівня та сучасні протоколи лікування.

Найбільша мережа філіалів у Києві — завжди можна обрати зручне розташування.

Прозора політика цін, акції, знижки для нових та постійних клієнтів.

Індивідуальний підхід до кожного: онлайн та офлайн консультації профільних спеціалістів, постійна інформаційна підтримка під час курсу.

