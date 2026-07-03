Головні нейл-тренди 2026 року: футуристичні відтінки синього та кольори, натхненні фруктами, для літа

Головні нейл-тренди 2026 року / © Credits

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Від прозорих, індивідуально адаптованих відтінків до металевих покриттів, нейл-тренди 2026 року пропонують щось на будь-який смак. Із наближенням літа вони стають дедалі популярнішими, повідомляє видання Woman & Home.

Вогняно-червоні нігті, грайливий горошок, незмінна популярність розкішних молочних відтінків — літні тренди манікюру 2026 року вже активно набирають обертів, спонукаючи нас знову записуватися до салону на сезонне оновлення манікюру. Водночас дедалі більше уваги приділяється здоров’ю нігтів: популярності набувають лікувальні покриття та процедури, зокрема японський манікюр, а також коротші, практичніші довжина й форма нігтів. Водночас тенденції, що з’явилися раніше цього року, — холодні відтінки синього та стильні індивідуальні мікси кольорів — залишаються актуальними.

Тож якщо ви готові до нового манікюру, але ще не визначилися з кольором чи дизайном, ось найпопулярніші тренди, які вже приніс 2026 рік, а також ті, що, за прогнозами зіркових нейл-майстрів і засновників манікюрних брендів, ще тільки набиратимуть популярності.

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Найстильніші тренди манікюру 2026 року на сьогодні та ті, що ще попереду

Ледь помітні відтінки

Короткі нігті з м’якою формою

Мікроманікюр (дуже короткі нігті)

Ультрачисті нейтральні відтінки

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Жовті відтінки замість кремових

Кольори, натхненні технологіями

Яскраві фруктові відтінки

Ефектні акцентні деталі

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Лаконічний дизайн із характером

Індивідуально підібрані відтінки

Надтонке омбре

Спочатку догляд, потім косметика

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Абрикосово-помаранчеві та бірюзово-блакитні відтінки для весни

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