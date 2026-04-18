Після сезону складних фарбувань і важких укладань б’юті-тренди впевнено рухаються у бік природності. Сучасна ідея «красивого волосся» — це здоровий блиск, щільність і об’єм, м’які переходи кольору, рух і легкість.

Видання InStyle підкреслило, що тепер важливо не те, наскільки складна ваша зачіска, а те, наскільки вона має природний, доглянутий та «дорогий» вигляд.

Боб у стилі Рив’єри

Гейлі Бібер / © Associated Press

Цей варіант боба — один із найбажаніших у салонах. Його особливості:

довжина до ключиць

об’ємні кінчики

м’який чубчик, який рухається разом із волоссям

Це елегантний, але невимушений образ, який має сучасний та легкий вигляд.

Тренд на здорове волосся

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Головний тренд сезону — не форма, а стан волосся. Тепер у фокусі:

блиск

густота

сила

Менше фарбування та використання гарячих інструментів, більше догляду. Здорове волосся стає новим символом статусу.

Об’ємний боб

Зендея / © Getty Images

Якщо хочеться свіжості, то коротша довжина миттєво її дає. Цей боб:

легкий

рухливий

додає природного об’єму

Ідеальний варіант як для щоденного стилю, так і для «вихідно-парадних» образів.

Глянцевий бронд

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Це фарбування для тих, хто не хоче різких переходів. Що це таке:

мікропасма світлішого відтінку

поєднання блонду та брюнету

ефект «скляного» блиску

Колір має багатовимірний вигляд, але дуже м’яко, ніби волосся просто вигоріло на сонці.

Природна текстура без укладання

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Тренд для тих, хто втомився від використання фенів і стайлерів. Ідея проста — це стрижка, яка «працює сама» та підкреслює природну текстуру волосся. Достатньо лише нанести крем або мус і злегка стиснути волосся руками. І ви вже маєте стильний результат.

Тренд на густоту

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Ще один ключовий тренд — щільність волосся. Навіть якщо довжина коротка, акцент робиться на:

густоті

наповненості

об’ємі по довжині

Для цього часто використовують легкі накладки чи роблять нарощування, щоб додати об’єм без ефекту штучності.

Техніка делікатного висвітлення

Ніколь Кідман / © Associated Press

Це техніка для тих, хто любить природний блонд. Його суть в ультратонких світлих пасмах і м’якому «підсвічуванні» обличчя. Ефект має вигляд мов природне світло у волоссі, майже непомітно, але дуже ефектно.

Гладкий зачесаний назад пучок

Белла Хадід / © Associated Press

Гладкий пучок — ідеальний варіант на весну. Він у тренді, бо відкриває обличчя, має акуратний та дорогий вигляд і підходить для будь-якої ситуації.Плюс — це швидке рішення, коли немає часу на укладання.

Легкі морські хвилі

Кейт Бланшетт / © Getty Images

М’які «пляжні» хвилі залишаються з нами. Їхній секрет — легкість, текстура та ефект сонячного відпочинку. Це універсальна зачіска, яка додає об’єму та робить образ живішим.

Головна ідея сезону — баланс, але без радикальних змін, проте з акцентом на якість волосся. природність і легкість у догляді. Цієї весни зачіски мають такий вигляд, ніби ви нічого особливого не робили, але водночас маєте бездоганний вигляд.