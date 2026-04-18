- Дата публікації
-
- Категорія
- Салон краси
- Кількість переглядів
- 278
- Час на прочитання
- 3 хв
Головні весняні зачіски — що буде у тренді за версією стилістів
Весна — це завжди про оновлення, ми змінюємо гардероб, настрій та зачіску. Цього сезону стилісти роблять ставку на природність, блиск і «дорогий» вигляд волосся без надмірного оброблення.
Після сезону складних фарбувань і важких укладань б’юті-тренди впевнено рухаються у бік природності. Сучасна ідея «красивого волосся» — це здоровий блиск, щільність і об’єм, м’які переходи кольору, рух і легкість.
Видання InStyle підкреслило, що тепер важливо не те, наскільки складна ваша зачіска, а те, наскільки вона має природний, доглянутий та «дорогий» вигляд.
Боб у стилі Рив’єри
Цей варіант боба — один із найбажаніших у салонах. Його особливості:
довжина до ключиць
об’ємні кінчики
м’який чубчик, який рухається разом із волоссям
Це елегантний, але невимушений образ, який має сучасний та легкий вигляд.
Тренд на здорове волосся
Головний тренд сезону — не форма, а стан волосся. Тепер у фокусі:
блиск
густота
сила
Менше фарбування та використання гарячих інструментів, більше догляду. Здорове волосся стає новим символом статусу.
Об’ємний боб
Якщо хочеться свіжості, то коротша довжина миттєво її дає. Цей боб:
легкий
рухливий
додає природного об’єму
Ідеальний варіант як для щоденного стилю, так і для «вихідно-парадних» образів.
Глянцевий бронд
Це фарбування для тих, хто не хоче різких переходів. Що це таке:
мікропасма світлішого відтінку
поєднання блонду та брюнету
ефект «скляного» блиску
Колір має багатовимірний вигляд, але дуже м’яко, ніби волосся просто вигоріло на сонці.
Природна текстура без укладання
Тренд для тих, хто втомився від використання фенів і стайлерів. Ідея проста — це стрижка, яка «працює сама» та підкреслює природну текстуру волосся. Достатньо лише нанести крем або мус і злегка стиснути волосся руками. І ви вже маєте стильний результат.
Тренд на густоту
Ще один ключовий тренд — щільність волосся. Навіть якщо довжина коротка, акцент робиться на:
густоті
наповненості
об’ємі по довжині
Для цього часто використовують легкі накладки чи роблять нарощування, щоб додати об’єм без ефекту штучності.
Техніка делікатного висвітлення
Це техніка для тих, хто любить природний блонд. Його суть в ультратонких світлих пасмах і м’якому «підсвічуванні» обличчя. Ефект має вигляд мов природне світло у волоссі, майже непомітно, але дуже ефектно.
Гладкий зачесаний назад пучок
Гладкий пучок — ідеальний варіант на весну. Він у тренді, бо відкриває обличчя, має акуратний та дорогий вигляд і підходить для будь-якої ситуації.Плюс — це швидке рішення, коли немає часу на укладання.
Легкі морські хвилі
М’які «пляжні» хвилі залишаються з нами. Їхній секрет — легкість, текстура та ефект сонячного відпочинку. Це універсальна зачіска, яка додає об’єму та робить образ живішим.
Головна ідея сезону — баланс, але без радикальних змін, проте з акцентом на якість волосся. природність і легкість у догляді. Цієї весни зачіски мають такий вигляд, ніби ви нічого особливого не робили, але водночас маєте бездоганний вигляд.