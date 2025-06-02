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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
3 хв

"Голий манікюр": стиль, який варто обрати цього сезону

У світі краси новий сезон означає нові тренди — але іноді наймоднішим стає те, що має найприродніший вигляд. Один з таких трендів, який набирає популярності серед модниць і знаменитостей — «голий манікюр».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
"Голий манікюр": стиль, який варто обрати цього сезона

«Голий манікюр»: стиль, який варто обрати цього сезона / © Credits

Цей естетично привабливий стиль став втіленням мінімалізму, витонченості та доглянутості. Його головна мета — підкреслити природну красу нігтів, зробивши їх здоровішими, блискучими та витонченими, без яскравого лаку чи складного дизайну.

Видання Real Simple розповіло, що таке «голі» нігті, як самостійно створити такий манікюр вдома, а також поділилося порадами та перевіреними засобами, які допоможуть досягти ідеального результату.

«Голий манікюр» — це манікюр без кольору чи з легким напівпрозорим покриттям, яке майже зливається з натуральним відтінком нігтів. Його основне завдання — створити ефект здорових, доглянутих і блискучих нігтів, ніби ви нічого на них не наносили, але вони все одно мають бездоганний вигляд.

Чому варто спробувати цей тренд

  • Універсальність: поєднується з будь-яким стилем одягу — від класики до casual.

  • Доглянутий вигляд: наголос на здоров’я нігтів і кутикул.

  • Простота виконання: легко зробити вдома без складних інструментів.

  • Професійний ефект: має такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з салону.

Як зробити ідеальний «голий манікюр»

У порівнянні з яскравим манікюром, цей стиль не потребує особливих навичок. Вам знадобляться лише базові інструменти для манікюру, трохи терпіння та правильний підхід.

Крок 1: підготовка та форма

Почніть із очищення нігтів від старого лаку, пилу чи олії. Потім:

  • Підстрижіть та підпиляйте нігті до бажаної форми (найпопулярніші — м’який квадрат або овал).

  • Відсуньте кутикулу за допомогою апельсинової палички чи пушера.

  • Злегка відшліфуйте поверхню нігтів бафом, щоб зробити її гладкою.

Порада: якщо у вас є виражені борозни чи хвилі, використовуйте базу для заповнення нерівностей, яка забезпечить ідеально рівну основу.

Крок 2: вибір покриття

Хоча справжній «голий манікюр» — це просто чисті, поліровані нігті, можна додати легке напівпрозоре покриття, щоб підсилити природну красу.

Найпопулярніші відтінки:

  • Прозорий лак

  • Напівпрозорий бежевий

  • Молочно-білий

  • Прозорий рожевий чи лавандовий

Порада: обирайте формулу з вітаміном E, біотином або кератином — ці компоненти зміцнюють нігтьову пластину.

Крок 3: закріплення блиском

Нанесіть глянцевий топ — саме він додає сяяння та ефект «салонного» манікюру. Уникайте матових покриттів, адже вони можуть надати нігтям тьмяності, а це суперечить концепції цього тренду.

Крок 4: зволоження кутикул

Один з найважливіших аспектів «голого» манікюру — здоровий вигляд кутикул. Без яскравого кольору вся увага буде прикута саме до них. Щоб вони мали акуратний вигляд:

  • Щодня зволожуйте кутикулу спеціальним маслом або бальзамом.

  • Раз на тиждень робіть живильні ванночки для рук.

  • Уникайте обрізання кутикули — краще обережно її відсувати.

Поради

  • Манікюр на основі догляду: важливо пам’ятати, що справжній «голий» манікюр — це не лише про зовнішній вигляд, а й про здоров’я нігтів. Якщо ваші нігті ламкі чи шаруються, почніть з живильних засобів і доглядових баз.

  • Не забувайте про SPF: нігті теж потребують захисту від сонця — особливо після нанесення засобів із кислотами чи відбілювальними компонентами.

  • Секрет голлівудських майстрів: використання двох шарів бази з легким пігментом замість кольорового лаку — це додає ефекту глибини та блиску.

«Голий манікюр» — це не просто тимчасова мода, а стиль життя: доглянуто, витончено, просто та зі смаком. Такий манікюр підходить як для щоденного образу, так і для урочистих подій, ідеально гармоніює з будь-яким образом та підкреслює вашу природну красу.

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