Густа краса: 12 хитриків, як зробити волосся візуально об’ємнішим і сильнішим

Густе волосся / © Credits

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Як пояснює видання Woman&Home, зробити волосся візуально густішим можна навіть без радикальних змін, якщо розуміти, що саме впливає на об’єм і щільність, адже важливим нюансом, який часто ігнорують, є те, що тонке і рідке волосся — це не одне й те саме.

Як пояснює перукар Майкл Дуглас, тонке волосся стосується діаметра окремої волосини, тоді як рідке — це про кількість волосся на шкірі голови. І саме від цього залежить стратегія догляду. Трихологиня Анабель Кінгслі додає, що тонке волосся часто має плаский та позбавленим об’єму вигляд, тоді як рідке волосся може бути наслідком генетики, гормональних змін, стресу чи способу життя.

Але є хороша новина, і у першому, і у другому випадку можна створити ефект густоти через догляд, укладання, навіть зміну звичок.

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Почніть зі шкіри голови. Густота починається не з довжини, а зі шкіри голови. Масажі, скраби та маски допомагають прибрати ороговілі клітини, які можуть блокувати ріст волосся та створити здорове середовище для фолікулів. Харчування. Волосся — «не пріоритет» для організму, тому за нестачі поживних речовин воно страждає першим. Експерти радять збалансовану дієту та, за потреби, добавки з залізом, цинком, біотином і білком. Перегляньте фен-рутину. Об’єм створюється ще на етапі сушіння. Підсушування волосся вниз головою та використання спреїв для об’єму біля коренів допомагає підняти волосся ще до укладання. Хвилі замість ідеальної гладкості. Локони та хвилі створюють оптичну «глибину», завдяки якій волосся має густіший вигляд. Навіть легка текстура змінює сприйняття об’єму. Змініть проділ — це найпростіший лайфхак. Центральний проділ часто «пригладжує» волосся, тоді як боковий чи діагональний додає підйому біля коренів. Засоби з текстурування. Сухий шампунь і спреї додають щільності та руху. Але важливо не переборщити, щоб не отримати «важкий» ефект. Менше гарячих інструментів. Фен, праска та плойка за надмірного використання пошкоджують волосся, роблять його ламким і візуально рідшим. Індивідуальне шарування. Дехто радить багатошарові стрижки для об’єму, інші ж рівний зріз для щільності. Оптимальний варіант залежить від типу волосся. Іноді варто вкоротити довжину. Коротші стрижки допомагають приховати рідкі зони та створюють ефект більшої густоти. Уникайте суцільного кольору. Однорідний темний колір може підкреслювати рідке волосся. Монохром іноді працює проти об’єму. Грайте з кольором. Балаяж, мелірування чи мікс відтінків створюють візуальну текстуру. До того ж фарбування трохи «ущільнює» волосину та робить її товщою на вигляд. Догляд — основа всього. Менше агресивних фарб і хімічного навантаження, більше відновлювальних масок і процедур. Волосся «пам’ятає» кожне пошкодження.

Густе волосся — це не магія та генетика, а комбінація уважності до шкіри голови, м’якого догляду, правильних стайлінгових рішень і розуміння, як працює ваше волосся. Іноді достатньо змінити проділ або спосіб сушіння, щоб побачити різницю.

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