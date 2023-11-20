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В один рух: як зібрати волосся в хвіст, коли нема під рукою резинки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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488
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1 хв
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В один рух: як зібрати волосся в хвіст, коли нема під рукою резинки

Як зав'язати хвіст без резинки / Фото: Credits

Немає резинки для волосся? Цю проблему можна вирішити одним рухом.

Б'юті-блогерка Ніколь Ціотті у своєму Instagram показала чудовий прийом на випадок, якщо ви забули резинку для волосся. 

  • Зберіть волосся в хвіст і притримуйте його однією рукою.
  • Іншою рукою вставте вказівний і великий палець трохи вище хвоста, щоб створити отвір.
  • Перекрутивши, просуньте хвіст через отвір.

Така фіксація хвоста буде недостатньою для тренування, але це швидкий спосіб прибрати волосся з обличчя, щоб насолоджуватися їжею, грати з дітьми, працювати чи готувати. Наступного разу, коли ви опинитеся без гумки для волосся, не панікуйте та спробуйте це.

Раніше Ніколь показала як за кілька хвилин зробити Ідеальний пучок-мушлю.

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Дата публікації
Перегляди
488
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