В один рух: як зібрати волосся в хвіст, коли нема під рукою резинки

Немає резинки для волосся? Цю проблему можна вирішити одним рухом.

Б'юті-блогерка Ніколь Ціотті у своєму Instagram показала чудовий прийом на випадок, якщо ви забули резинку для волосся.

Зберіть волосся в хвіст і притримуйте його однією рукою.

Іншою рукою вставте вказівний і великий палець трохи вище хвоста, щоб створити отвір.

Перекрутивши, просуньте хвіст через отвір.

Така фіксація хвоста буде недостатньою для тренування, але це швидкий спосіб прибрати волосся з обличчя, щоб насолоджуватися їжею, грати з дітьми, працювати чи готувати. Наступного разу, коли ви опинитеся без гумки для волосся, не панікуйте та спробуйте це.

Раніше Ніколь показала як за кілька хвилин зробити Ідеальний пучок-мушлю.

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