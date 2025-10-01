І ось так: як Сара Джессіка Паркер, змінивши одну деталь своєї зачіски, поновила потужний тренд 2000-х

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

Останнє десятиліття часом актуальними вважалися зачіски з проділом посередині. І акторка Сара Джессіка Паркер цілком підтримувала цей тренд.

На червоних доріжках ми бачили пару з симетричним центральним проділом.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Але, як повідомляє, Woman&Home, останнім часом все кардинально змінилося.

Реклама

Проділи набік переживають заслужене відродження — і вони схвалені Сарою Джессікою Паркер. Отже, незалежно від того, чи у вас довге волосся, чи ви обрали боб, актуальним буде зробити проділ набік, як це зробила зірка культового серіалу.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Іноді змінити його не так просто, як просто вибрати нове місце для нього. Ваше волосся часто потребує фізичного випрямлення, щоб проділ лежав природно. Найлегше змінити проділ, коли волосся вологе, тому краще або змочити його, або зачекати, поки ви його помиєте.

Далі за допомогою гребінця-хвостика створіть новий проділ у потрібному місці — ви можете використовувати крем для укладання, щоб створити, зафіксувати та змінити напрямок проділу. Нарешті, вам потрібно буде використовувати тепло, щоб зафіксувати зачіску в новій формі, тому розумно висушити волосся одним із найкращих фенів, перш ніж закріпити його гнучким, але міцним лаком.

Стилісти стверджують, що змінювати час від часу проділ — корисно для волосся. Отже, чому б не спробувати актуалізувати свою зачіску й зробити його набік саме цього сезону.