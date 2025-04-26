Як часто треба підстригати волосся: корисні поради

Як часто треба підстригати волосся / © Credits

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Однак як часто слід ходити до перукаря, щоб мати блискучі, живі пасма та при цьому не втратити довжину, чи дійсно регулярне підстригання стимулює ріст волосся та як знайти «свій» графік стрижок, розповіло видання Real Simple.

Чи справді волосся росте швидше після підстригання

Це один із найпоширеніших б’юті-міфів. Підстригання саме по собі не впливає на швидкість росту волосся, адже воно росте з фолікулів у шкірі голови, а не з кінчиків. Однак регулярне підрізання допомагає зберегти здоровий вигляд пасом, попереджає ламкість і посічення. Коли кінці волосся розщеплюються, пошкодження може просуватися вгору по волосяному стрижню, що зрештою призводить до втрати довжини.

Саме тому навіть тим, хто мріє про косу до пояса, варто періодично оновлювати кінчики — це запорука того, що волосся буде рости не тільки довгим, а й сильним.

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Орієнтовна частота підстригання

Кожні 6–8 тижнів — якщо волосся піддається частому термоукладанню (фен, праска, плойка) чи фарбуванню. Такі процедури ослаблюють структуру волосся та роблять його вразливим до ламкості.

Кожні 8–12 тижнів — для натурального, нефарбованого волосся, яке не зазнає регулярного термічного чи хімічного впливу.

Кожні 12–16 тижнів — для тих, хто хоче відростити довге волосся та не має проблем із посіченими кінчиками. Але навіть у цьому випадку краще хоча б трохи підрівнювати кінчики, щоб уникнути втрати якості пасом.

Вплив типу волосся на частоту підстригання

Тонке волосся. Частіше за все воно схильніше до ламкості, а посічені кінчики швидко псують вигляд зачіски. Такому волоссю рекомендована стрижка кожні 6–8 тижнів.

Густе чи середньої товщини волосся . Якщо волосся здорове, можна обмежитись стрижкою раз на 10–12 тижнів.

Кучеряве та текстуроване волосся. Воно частіше буває сухішим, оскільки натуральне шкірне сало гірше розподіляється по завитках. Оновлення кінчиків кожні 8–12 тижнів дозволяє уникнути зайвої сухості та заплутування.

Коли йти до перукаря

Не варто орієнтуватися лише на календар. Часто саме зовнішній вигляд волосся підказує, що час діяти. Якщо ви помічаєте:

посічені чи ламкі кінчики;

сухість та шорсткість на дотик;

складнощі з укладанням;

тьмяність та втрату об’єму;

волосся постійно плутається внизу, особливо після миття —

усе це свідчить про потребу в підстриганні.

Для збереження довжини

Стрижка насухо чи припікання посічених кінців, яке застосовують деякі майстри. Також не обов’язково зрізати багато: достатньо прибрати лише кілька міліметрів, аби освіжити зачіску. Головне — регулярність і грамотний догляд між візитами до салону.

Що впливає на здоров’я волосся

Окрім стрижок, варто пам’ятати про:

делікатне розчісування — особливо вологого волосся;

регулярне зволоження та живлення — масла, маски, кондиціонери;

захист від УФ-променів і термозасоби перед укладанням;

здорове харчування — волосся чутливе до дефіциту вітамінів, білка, заліза та Омега-3 жирів.

Ідеальний графік підстригання — індивідуальний для кожної людини. Хтось може відкладати похід до майстра на три місяці, а інші — помітять зміни вже за п’ять-шість тижнів. Прислухайтеся до свого волосся та воно віддячить вам блиском, м’якістю та силою. І пам’ятайте, здорове волосся — не завжди найдовше, але завжди доглянуте.