- Дата публікації
-
- Категорія
- Салон краси
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 2 хв
Як додати соковитості до свого образу: спробуйте тренд на "сорбетний" манікюр
Кінець літа 2025 року обіцяє бути не лише теплим, а й надзвичайно яскравим і головний бʼюті-тренд вже відомий.
Після кількох сезонів панування ніжних молочних пастелей, у світ манікюру стрімко увірвалися соковиті «сорбетні» відтінки, від лимонного шербету до ягідної малини. Такий дизайн не лише освіжає образ, а й додає йому грайливості та легкої розкоші, без зайвого пафосу, про це розповіло видання Woman&Home.
Що таке «сорбетний» манікюр
Це покриття, натхненне класичними смаками сорбету: полуниця, апельсин, лимон, ожина, лаванда. Відтінки можуть бути як яскравими та насиченими, так і ніжними, з напівпрозорим «желейним» ефектом. Такий дизайн можна обирати як короткі квадратних, так і мигдалеподібні нігті, адже він має чудовий вигляд у будь-якій формі.
Головні відтінки
Лимонний сорбет — пастельний жовтий, який чудово пасує до засмаглої шкіри.
Ягідний мікс — відтінок, схожий на пюре з полуниці, малини та смородини.
Полуничний льодяник — напівпрозорий рожевий із «желейним» блиском.
Лавандове джелато — ніжно-фіолетовий для тих, хто цінує пастельну класику.
Мандариновий вибух — яскравий апельсиновий для сміливих модниць.
Персиковий сорбет — м’який та універсальний відтінок, який підходить до будь-якого образу.
Яскравий лайм — неонова зелень для справжніх модних експериментаторок.
Журавлинний глянець — насичений та водночас вишуканий ягідний.
Кривавий апельсин — насичений червоно-оранжевий, який завжди має дорогий вигляд.
Малиновий лід — ніжно-рожевий із прохолодним підтоном.
«Сорбетний» манікюр добре поєднується як з мінімалістичними образами, наприклад, білий лляний сарафан або джинсова сорочка, так і з літніми принтами. Його можна носити соло чи міксувати кілька відтінків на різних нігтях для грайливішого ефекту.
Порада
Якщо обираєте яскравий тон, краще залишити довжину короткою чи середньою — це зробить відтінок елегантнішим.
Цього літа ваш манікюр може стати головним акцентом образу. І саме зараз час ігрового настрою та легкого догляду за собою.