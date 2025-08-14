ТСН у соціальних мережах

Як додати соковитості до свого образу: спробуйте тренд на "сорбетний" манікюр

Кінець літа 2025 року обіцяє бути не лише теплим, а й надзвичайно яскравим і головний бʼюті-тренд вже відомий.

Як додати соковитості у свій образ: спробуйте тренд на «сорбетний» манікюр / © Credits

Після кількох сезонів панування ніжних молочних пастелей, у світ манікюру стрімко увірвалися соковиті «сорбетні» відтінки, від лимонного шербету до ягідної малини. Такий дизайн не лише освіжає образ, а й додає йому грайливості та легкої розкоші, без зайвого пафосу, про це розповіло видання Woman&Home.

Що таке «сорбетний» манікюр

Це покриття, натхненне класичними смаками сорбету: полуниця, апельсин, лимон, ожина, лаванда. Відтінки можуть бути як яскравими та насиченими, так і ніжними, з напівпрозорим «желейним» ефектом. Такий дизайн можна обирати як короткі квадратних, так і мигдалеподібні нігті, адже він має чудовий вигляд у будь-якій формі.

Головні відтінки

  • Лимонний сорбет — пастельний жовтий, який чудово пасує до засмаглої шкіри.

  • Ягідний мікс — відтінок, схожий на пюре з полуниці, малини та смородини.

  • Полуничний льодяник — напівпрозорий рожевий із «желейним» блиском.

  • Лавандове джелато — ніжно-фіолетовий для тих, хто цінує пастельну класику.

  • Мандариновий вибух — яскравий апельсиновий для сміливих модниць.

  • Персиковий сорбет — м’який та універсальний відтінок, який підходить до будь-якого образу.

  • Яскравий лайм — неонова зелень для справжніх модних експериментаторок.

  • Журавлинний глянець — насичений та водночас вишуканий ягідний.

  • Кривавий апельсин — насичений червоно-оранжевий, який завжди має дорогий вигляд.

  • Малиновий лід — ніжно-рожевий із прохолодним підтоном.

«Сорбетний» манікюр добре поєднується як з мінімалістичними образами, наприклад, білий лляний сарафан або джинсова сорочка, так і з літніми принтами. Його можна носити соло чи міксувати кілька відтінків на різних нігтях для грайливішого ефекту.

Порада

Якщо обираєте яскравий тон, краще залишити довжину короткою чи середньою — це зробить відтінок елегантнішим.

Цього літа ваш манікюр може стати головним акцентом образу. І саме зараз час ігрового настрою та легкого догляду за собою.

