Як доглядати за тонким волоссям: корисні поради

Як доглядати за тонким волоссям / © Credits

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Однак правильний догляд допоможе зберегти його здоров’я, надати густішого вигляду та природного блиску. Видання Real Simple розповіло, які засоби варто використовувати, яких процедур уникати та які хитрощі допоможуть зробити ваше волосся розкішним.

Вибір шампуню

Головний крок у догляді за тонким волоссям починається з миття.

Шампунь для об’єму. Він допоможе підняти коріння та зробити волосся густішим на вигляд.

Очищувальний шампунь раз на тиждень. Він усуне залишки засобів для укладання та себум, який накопичується на шкірі голови.

Безсульфатні шампуні. Сульфати можуть висушувати волосся, робити його ламким і слабким.

Важливо: шампунь слід наносити лише на шкіру голови, а не на всю довжину волосся, щоб уникнути зайвої сухості.

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Частота миття голови

Часте миття може призвести до надмірного вироблення себуму, тому мити тонке волосся варто 2–3 рази на тиждень. У проміжках використовуйте сухий шампунь, який абсорбує жир і надає об’єму.

Кондиціонер

Кондиціонер обов’язковий, навіть для тонкого волосся, але варто використовувати його правильно:

Наносьте лише на кінчики та уникайте коренів.

Вибирайте легкі формули без силіконів.

Мінімальна кількість засобу (розміром із горошину) — запорука того, що волосся не стане важким і жирним.

Об’єм без шкоди: які засоби використовувати

Мус для об’єму допоможе надати пишності без обтяження.

Уникайте важких стайлінгових засобів, таких як гелі, воски та олії.

Не варто використовувати протеїнові маски надто часто — вони можуть робити волосся жорстким і ламким.

Правильне сушіння феном

Щоб зменшити ламкість волосся:

Дайте йому висохнути на 75% природним шляхом.

Використовуйте термозахисний спрей.

Сушіть феном догори ногами — це підніме коріння і зробить волосся об’ємнішим.

Термічне укладання

Оскільки тонке волосся вразливе до перегріву, слід:

Використовувати стайлери з регулюванням температури (не вище 150–180°C).

Замість плойок та прасок обирати бігуді чи безтеплові методи завивання.

Щоденне розчісування

Тонке волосся легко сплутується, тому:

Використовуйте гребінець із м’якими щетинками (натуральна щетина кабана — ідеальний варіант).

Починайте розчісування з кінчиків, поступово рухаючись вгору.

Не забувайте про масаж голови — він покращує кровообіг і стимулює ріст волосся.

Корисні олії для шкіри голови

Легкі натуральні олії, такі як арганова, мигдальна чи сафлорова, живлять коріння та покращують стан волосся. Масаж шкіри голови з олією кілька разів на тиждень активізує ріст волосся.

Шовкова наволочка — секрет догляду

Шовкові та атласні наволочки зменшують тертя, запобігатимуть ламкості та сплутуванню волосся. Це одна з найпростіших, але ефективних змін у догляді.

Регулярні стрижки — запорука здорового вигляду

Тонке волосся швидше січеться, тому рекомендується підстригати кінчики кожні 6–8 тижнів. Це допоможе підтримувати здоровий вигляд і запобігти подальшому витонченню пасом.

Правильне фарбування та укладання

Світлі пасма та техніка балаяж створюють ефект густоти.

Глибокий бічний проділ додає об’єму.

Легкі хвилі або текстуровані зачіски роблять волосся візуально густішим.

Як зрозуміти чи у вас тонке, чи рідке волосся

Важливо розрізняти тонке волосся (коли діаметр кожного волоска невеликий) та витончене волосся (коли загальна густота волосся зменшується). У другому випадку слід звернути увагу на:

Засоби з міноксидилом для стимуляції росту волосся.

Додаткові вітаміни та мінерали (біотин, цинк, вітаміни групи B).

Нанесення лаку для волосся

Щоб не обтяжувати тонке волосся, наносіть лак методом «підніми та розпороши» під пасма, а не зверху.

Догляд за тонким волоссям вимагає делікатного підходу: правильний шампунь, мінімізація термічного оброблення, легкі засоби для укладання та регулярний догляд за шкірою голови. Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити своє волосся здоровішим, сильнішим і візуально густішим.