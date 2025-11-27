Як допомогти шкірі взимку: поради косметологів

© Credits

Косметологи Intra Clinic пояснюють: зимовий догляд варто сприймати як комплекс. Це не лише використання кремів, а й поєднання щоденних звичок, домашніх ритуалів і регулярних професійних процедур.

Чому шкіра взимку втрачає вологу швидше

Коли температура падає, судини звужуються, сальні залози працюють менш активно, а гідроліпідний бар’єр стає тоншим. Разом з тим до цього додаються пил, забруднення та сухе повітря від опалення. Як результат — шкіра втрачає воду швидше, стає чутливою і реагує навіть на дрібні подразники.

Тож косметологи радять починати не з «чарівного засобу», а з бази:

достатньої кількості води протягом дня;

продуктів з корисними жирами (риба, авокадо, горіхи);

вітаміну С та антиоксидантів (ягоди, цитрусові, ківі, зелені овочі). Це те, що допоможе догляду працювати краще.

Домашній догляд: як підібрати зимову рутину

1. Очищення без «скрипу»

Узимку важливо зберегти захисний бар’єр шкіри, тому очищення має бути м’яким: двічі на день, теплою водою, з делікатним гелем або пінкою без спирту й агресивних поверхнево-активних речовин. Після вмивання обличчя варто не терти, а злегка промокнути шкіру рушником — так менше пошкоджуються ліпіди, що утримують вологу, і зменшується відчуття стягнутості та подразнення.

2. Багаторівневий догляд

Для зневодненої зимової шкіри добре працює поєднання легкого зволожувального засобу та більш щільного крему: спочатку сироватка з компонентами, що притягують вологу (наприклад, гіалуронова кислота), а потім крем, який допомагає утримати її всередині. Це можна реалізувати у вигляді «дуету» на кшталт Re: luz Deep Section Hyaluronic Acid Hydrating Serum + Hydrating Cream.

3. Нічний етап для відновлення бар’єра

Увечері доречно робити догляд поживнішим, ніж удень: після базового очищення та сироватки варто нанести щільніший крем, як додатковий захисний шар, що зменшує сухість, лущення й дискомфорт до ранку. У цій ролі може бути нічний крем формату Elemis Pro-Collagen Night Cream, що поєднує зволоження й живлення.

4. Окрема увага до очей і губ

Шкіра навколо очей, а також на губах значно тонша й майже не має сальних залоз, тому взимку саме у цих зонах першими з’являються сухість, почервоніння, дрібні зморшки та тріщини. Для ділянки навколо очей варто додати до рутини окремий крем із м’якою, комфортною текстурою, який зволожує, знімає стягнутість і допомагає зберігати еластичність, наприклад Sensilis Supreme Eyes Contour.

Губам у холодний сезон підійдуть щільні бальзами або нічні маски, які наносять товстішим шаром перед сном, щоб створити захисний бар’єр і зранку уникати болючого лущення, зокрема у форматі нічної маски для губ добре працює Laneige Lip Sleeping Mask.

5. Догляд після морозу

Коли після вулиці шкіра особливо червоніє, пече або стягується, корисно раз чи двічі на тиждень додати до рутини заспокійливу маску з компонентами для відновлення бар’єра, як-от цераміди чи пантенол. У такій ролі можна використати маску Dr. Jart+ Ceramidin Facial Barrier, яка працює як «швидка допомога» для ослабленої шкіри після холоду й допомагає повернути відчуття комфорту.

6. Догляд за тілом після душу

Тіло взимку також втрачає вологу, особливо після гарячого душу й мийних засобів із рясною піною, тому крем або молочко краще наносити одразу, поки шкіра ще трохи волога. Для холодного сезону зручні густі текстури, які добре пом’якшують і знімають сухість, наприклад Aweskin Touch Touch Body Cream Brûlée — насичений крем, що підходить для зимового догляду за тілом.

Щоденні звички, на яких наполягають косметологи:

замінити гарячий душ на теплий;

дотримуватися стабільного режиму дня;

стежити за вологістю повітря в кімнаті;

не забувати про SPF навіть у похмурі дні;

обирати шарфи й коміри з м’яких тканин, щоб не травмувати шкіру.

Професійні процедури як частина зимової рутини

Похід до косметолога взимку — це спосіб підтримати шкіру, а не чекати, доки проблеми стануть відчутними. До програми для обличчя включають зволожувальні протоколи ZO Skin Health без агресивних пілінгів. Вони допомагають відновити водний баланс, зміцнити бар’єр і підготувати шкіру до холоду, щоб знизити ризик надмірної сухості й подразнення.

Зимовий догляд — це цілісний комплекс: звички, які підтримують шкіру зсередини, продумана домашня рутина та регулярні професійні процедури. Важливо не чекати, доки мороз і сухе повітря повністю виснажать шкіру, а вибудовувати цю систему завчасно й підтримувати її упродовж усього холодного сезону.