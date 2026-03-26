Як граційно перейти до натуральної сивини: покрокова інструкція від відомого стиліста

Як і більшість речей у житті, сивина — це поступовий процес. Зазвичай вона починається з кількох срібних пасом, що виглядають з-під вашого натурального або фарбованого кольору волосся, і з часом їх кількість збільшується.

Коли ваше волосся починає рости сивим, ви можете почати помічати лінію розмежування на більших ділянках, де колір закінчується, і починається сивина. Коли це відбувається, у вас є варіанти: покрити його салонною або домашньою фарбою для волосся або прийняти природний сірий відтінок.

Немає жорсткого правила щодо того, коли (або чи варто) вам припиняти фарбувати волосся та посивіти; це зрештою особистий вибір. Але, якщо ви вирішите не зафарбовувати, а плекати свою сивину, вам знадобляться рекомендації фахівців, ось, наприклад, ті, які зібрав GoodHousekeeping.

Ось що вам потрібно знати про етапи переходу до сивини, як у салоні, так і природним шляхом.

По-перше, дайте корінню трохи відрости. Навіть якщо ви відчуваєте, що готові посивіти, можливо, вам доведеться почекати, перш ніж розпочати процес. Ніккі Феррара, зірковий колорист з Нью-Йорка, радить спочатку відростити щонайменше 5 см сивини.

Будьте терплячими під час процесу.

Якщо ви ніколи раніше не освітлювали волосся, ви можете опинитися в салоні на неочікувано довгий час під час процесу фарбування для переходу до сивини.

Окрім часу, який витрачається на сеанс у салоні, є ще й час, необхідний для повного переходу до сивини, який триває від шести місяців до року, каже Феррара. Деяким людям не вистачає терпіння, тому вони вирішують знову фарбувати волосся. Але це надзвичайно корисно, якщо ви можете протриматися.

Варіант 1: Спробуйте вплести мелірування або темні пасма.

Пасма стратегічного кольору допомагають поєднати ваш існуючий відтінок із сивиною, що відростає. Щоб відповідати кольору кореня, колорист додає тонкі, ледь помітні мелірування по всій голові. Цей процес називається додаванням темних стрічок кольору, вплетених для злиття. Залежно від кольору, від якого ви переходите (світліший коричневий, рудий, блондин, чорний), ваш досвід може відрізнятися.

Варіант 2: Подумайте про видалення старої фарби для волосся з натуральних сивих пасом.

Ви можете видалити фарбоване волосся, щоб повністю посивіти. «Видалення кольору з волосся можна зробити вдома або в салоні за допомогою засобів для видалення кольору волосся, які працюють, відкриваючи кутикули — зовнішній шар волосся — та розщеплюючи молекули барвника всередині, щоб їх можна було змити. Оскільки засоби для видалення кольору волосся взаємодіють лише з барвниками, природні пігменти у волоссі залишаються недоторканими, дозволяючи вашому сивому кольору проявитися. Зверніть увагу, що повернення до натурального сивого кольору неможливе, якщо ваше волосся було знебарвлене, а його пігменти освітлені.

Варіант 3: Пофарбуйте волосся повністю в сивину.

Домашній варіант переходу на повністю натуральне срібло — це фарбування волосся в сивину. Зараз існує домашня фарба для волосся у сріблястих та сірих відтінках, яка може зафарбувати пігментоване волосся в сивину та зробити перехід швидшим та легшим.

Варіант 4: Дозвольте волоссю посивіти природним шляхом.

Якщо ви вирішили відростити сивину без додаткового фарбування волосся в салоні чи вдома, спробуйте покрити нове волосся засобом для підфарбовування коренів. Залежно від рівня сивини та кольору волосся людини, вона може зафарбувати коріння на п’ять-шість тижнів або довше.

Розгляньте можливість коротшої стрижки та регулярно підстригайте волосся, поки воно не відросте. Однак пам’ятайте, що використання будь-якої фарби для волосся, яка не є тимчасовою, уповільнить фазу відростання, тому уникайте перманентного та напівперманентного фарбування волосся на всьому волоссі.

Відповідно відрегулюйте догляд за волоссям

Як і у випадку з платиновим або будь-яким холоднішим відтінком блонд, ви можете помітити, що сиве «мелірування» стає трохи латунним. Меліровані ділянки трохи жовтіють, як тільки сивина починає вимиватися. Ваш колорист може порекомендувати звернутися за додатковою кількістю тоніку або блиску під час переходу, щоб протидіяти пожовтінню. Зазвичай вам доведеться час від часу наносити блиск, щоб уникнути латунності. Ви можете спробувати домашній тонізуючий блиск для волосся або глазур, щоб зберегти сивину чудового сріблястого відтінку між відвідуваннями салону.

Можливо, вам також доведеться адаптувати свій режим миття голови та кондиціонування. Сиве волосся трохи жорсткіше, тому доведеться використовувати більше кондиціонера, і фіолетовий дует шампуню/кондиціонера раз на тиждень, щоб освітлити його. «Також використовуйте більше засобів для укладання, щоб зберегти волосся. Існують шампуні, розроблені спеціально для сивого, білого або сріблястого волосся, які можна використовувати, щоб зберегти яскравість волосся. Ви також можете розглянути можливість додавання зволожуючої маски для волосся з глибоким кондиціонуванням, щоб груба сивина залишалася м’якою та блискучою.