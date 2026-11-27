Дівчина на тлі новорічного декору / © Credits

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Будьмо відверті: нікому не хочеться, переглядаючи знімки, морщитися від вигляду шкіри, «з’їденої» спалахом, чи помади, через яку зуби раптом здаються тьмяними або жовтуватими. Гарна новина полягає в тому, що для бездоганного вигляду на фото не потрібна команда професійних візажистів чи повна зміна стилю макіяжу.

Достатньо лише кількох влучних коректив у тому, що ви вже робите, стверджує Woman`s World.

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Досвідчена візажистка Лора Геллер десятиліттями готувала жінок до появи перед камерою в найрізноманітніших ситуаціях. Вона поділилася трьома простими прийомами, які допоможуть вам мати чудовий вигляд на знімках. Варто взяти їх на замітку саме зараз, коли пам’ять вашого смартфона ось-ось почне стрімко заповнюватися новими фотографіями.

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Обирайте помаду, яка візуально відбілює зуби

Це справді геніальне рішення, яке не потребує жодних додаткових витрат. Відтінок помади може суттєво вплинути на те, наскільки білими видаватимуться ваші зуби на фото. Фахівчиня радить обирати засоби з холодним, блакитним підтоном — наприклад, ягідні, холодні червоні або лілово-рожеві відтінки. Оскільки блакитний колір нейтралізує жовтий (згідно з колірним колом), такі відтінки створюють контраст, завдяки якому зуби здаються помітно білішими.

Чого варто уникати? Коралових відтінків з помаранчевим підтоном і цегляно-червоних кольорів. Хоча в реальному житті у них може бути дуже виграшний вигляд, під час спалаху камери вони часто підкреслюють жовтизну зубів. Тож для святкових вечірок покладіть до сумочки помаду холодного відтінку — і сміливо усміхайтеся на всі 32!

Замініть білий олівець для очей на щось м’якше

Якщо ви звикли підводити слизову оболонку ока білим олівцем, щоб зробити погляд яскравішим, ось порада, яка може вас здивувати: на фото зі спалахом білий колір часто здається занадто різким і неприродним. На готовому знімку це може мати надміру виразний, майже «клінічний» вигляд — зовсім не той м’який, свіжий погляд, якого ви прагнули. Геллер радить натомість скористатися олівцем тілесного або бежевого відтінку. Він візуально розкриває очі, маскує почервоніння і має природний вигляд на фото, не кидаючись в очі об’єктиву. Це саме той маленький нюанс, який має велике значення, коли вас фотографують — чи то в напівтемряві ресторану, чи то під яскравим спалахом у вітальні.

Відмовтеся від пудри — краще скористайтеся спреєм-фіксатором

Уже через три години після початку святкової вечірки виникає сильне бажання ще раз припудритися. Проте візажистка попереджає: саме в цей момент шкіра на фото почне видаватися пласкою, перевантаженою шарами косметики або ж пудра може забитися у дрібні зморшки. Її порада? Розпиліть на обличчя спрей-фіксатор саме в той момент, коли хтось дістає телефон, щоб зробити знімок. Він допомагає пудрі «злитися» зі шкірою, надаючи їй свіжого, сяйливого вигляду — на фото це сприймається як природне сяйво, а не як надлишок макіяжу. Достатньо кількох натискань — і ваше обличчя матиме вигляд, наче сяє зсередини, навіть під найрізкішим верхнім освітленням.

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Святковий сезон — це ще й час безперервних фотосесій. За цей період ви, ймовірно, потраплятимете в кадр частіше, ніж за попередні пів року разом узяті. Ці три прості кроки — помада холодного відтінку, тілесний олівець для очей і швидке розпилення спрею-фіксатора — займають лічені секунди, але дають чудовий результат щоразу, коли з’являється камера. Ви будете в захваті від того, що побачите, коли через роки ці святкові спогади знову з’являться на екрані вашого телефона.

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