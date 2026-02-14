Як мати свіжий та сучасний вигляд після 40 років — ідеальний макіяж / © Credits

Реклама

Бути мамою — не означає відмовлятися від стилю, сексуальності та любові до себе. Відомий візажист Mister.makeupartist надав поради, як зробити макіяж після 40 років без стресу, складних технік і дорогих продуктів.

І важливий меседж від професіонала — не змушуйте себе носити той макіяж, який вам не подобається чи не пасує. Він не повинен бути боротьбою. Він має підкреслювати ваші чесноти, а не видозмінювати вас.

Очі

Якщо тіні для повік — не ваша історія, просто пропустіть їх. Замість цього використовуйте:

Реклама

бронзер

контур

хайлайтер

Ці продукти часто легше розтушовуються та мають м’якший вигляд на повіках. Наносьте їх на зовнішній куточок ока, це додає структури та візуально підіймає погляд.

Стрілки

Багато жінок намагаються «втиснути» класичну котячу стрілку, навіть якщо форма очей — нависла. Але правда така, що стрілка не є обов’язковою умовою краси. Достатньо підвести лінію максимально близько до вій, а якщо рука тремтить, просто злегка розтушувати край. М’яка, розмита лінія часто має значно сучасніший та дорожчий вигляд.

Брови

Брови після 40 років — це не про різкість. Уникайте надто темного кольору та сильно опущеного «хвостика».

Використовуйте пудрові олівці, адже вони дають природний ефект і дозволяють злегка підняти зовнішній край брови кількома штрихами. Це простий, але дуже ефективний спосіб візуально підтягнути обличчя.

Реклама

Порада: завжди починайте з брів і очей, так легше скоригувати форму та не зіпсувати тон.

Тон і консилер

Одна з найпоширеніших помилок — очікувати, що тональний крем зробить усе сам. Професійний підхід такий:

тон — тонким шаром

основну корекцію робить консилер

Легкий тон і точковий консилер там, де справді потрібно, дають набагато свіжіший та природніший результат, ніж щільне покриття.

Рум’яна

Забудьте правило «посміхнись і нанеси на яблучка щік». З віком це може візуально «опускати» обличчя. Безпечна зона — від крила носа до зовнішнього куточка ока. Можна злегка тягнути рум’яна вгору для ліфтинг ефекту чи залишати їх ближче до центру — тут складно помилитися.

Реклама

Хайлайтер і вії

Хайлайтер наносьте на верх вилиць і трохи у центр повіки, це освіжає погляд. Завжди підкручуйте вії, адже це миттєво відкриває очі та хороша туш з масмаркету сьогодні має такий само гарний вигляд, як і люкс косметика, різницю майже неможливо помітити

Губи

Трохи світлого відтінку чи блиску у центр губ і вони мають повніший вигляд без контурингу чи ін’єкцій. Просто, швидко та дуже ефектно.

Найважливіше, що варто запам’ятати — не змушуйте себе робити макіяж, який вам не подобається. Краса після 40 років — це не про маскування, а про свободу, прийняття та уміння підкреслити свої чесноти так, як комфортно саме вам.

І памʼятайте, що косметика з масмаркету цілком здатна дати розкішний результат, якщо використовувати її з розумом і любов’ю до себе.