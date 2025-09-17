Як обрати свій стиль: 13 наймодніших осінніх кольорів для волосся 2025 року / © Getty Images

Після літа, коли ми рятувалися від спеки легкими зачісками, зібраним волоссям і мінімумом догляду, саме зараз настає момент освіжити образ. І найкращий спосіб це зробити — змінити колір волосся, про це розповіло видання Real Simple.

Восени 2025-го у тренді — глибокі, насичені та водночас природні відтінки. Вони підкреслюють теплий настрій сезону та додають образу шарму. Стилісти відзначають, що цього року головна мета фарбування — надати волоссю глибини, сяйва та багатовимірності, а не зробити його надто яскравим або штучним.

Сидрове сяйво

Теплий блонд із вкрапленнями коричного та золотисто-янтарного тону. Ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити вигоріле влітку волосся та надати йому м’якості. Ефект створюється за допомогою багатотонального балаяжу та фінального глянсового покриття.

Каштановий шатен

Класика сезону — поєднання насиченого каштана з легкими відблисками червоного дерева. Такий колір робить образ теплим і затишним, нагадує палітру осіннього листя.

Медовий блонд

Світлий, але теплий відтінок, який чудово підходить власницям середніх та довгих стрижок. Це м’яке поєднання мідної основи та золотистих медових пасом. Має природний вигляд та ніби «підсвічує» обличчя.

Димчасте еспресо

Темно-шоколадний відтінок із сіруватим відтінком. Дуже стильний та елегантний варіант для тих, хто любить глибокі, але не надто контрастні кольори.

Кленовий коричневий

Теплий середній шатен із карамельними нотками. Має чудовий вигляд на хвилястому волоссі, підкреслює текстуру та надає блиску.

Вишнева кола

Соковитий відтінок для сміливих жінок. Глибокий коричневий з бордовими переливами. Особливо ефектний вигляд має на прямому волоссі з глянсовим фінішем.

Срібний блонд

Холодний, майже крижаний відтінок для тих, хто хоче виділятися. Осінній гардероб у теплих тонах чудово контрастує з таким кольором волосся.

Сиропний блонд

Насичений теплий блонд, який додає глибини та сяйва. Головне правило догляду — уникати жовтизни за допомогою правильного шампуню.

Чорна лакриця

Глибокий чорний із дзеркальним блиском. Справляє враження елегантності та загадковості. Добре поєднується зі стрижками-каре та рівними зрізами.

Полуничний шатен

Поєднання м’якого коричневого з червонуватими відтінками. Нагадує шоколад із полуницею. Варіант універсальний, адже можна зробити тепліший чи холодніший залежно від тону шкіри.

Мідний

Абсолютний хіт кожної осені. Від рудих до насичено-оранжевих відтінків, мідь пасує практично всім, головне підібрати правильну насиченість.

Припудрена троянда

Романтичний та водночас зухвалий колір. Це приглушений рожевий, який особливо ефектний вигляд має на світлому волоссі з затемненими коренями.

Грибний відтінок

Натуральний і дуже сучасний тренд. Поєднання холодного коричневого з бежевим і попелястим. Легкий, але об’ємний колір, який пасує будь-якій довжині.

Догляд за волоссям після фарбування

Використовуйте шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся.

Раз на 1–2 тижні робіть відновлювальну маску.

Уникайте щоденного використання таких гарячих інструментів як фен, плойка, випрямляч.

Для підтримки блиску раз на місяць замовляйте у салоні процедуру глянцевого тонування.

Осінь 2025 року дарує безліч варіантів, від природних каштанових до сміливих срібних або рожевих. Оберіть відтінок, який підкреслить вашу індивідуальність і не бійтеся змінюватися, адже новий колір волосся може стати найкращим стартом для оновлення всього образу.