Як обирають догляд за шкірою голлівудські зірки: розповідає лікарка

Червоні доріжки завжди створюють ілюзію ідеальної картинки: сяйлива шкіра, бездоганний макіяж, відсутність зморшок чи втоми. Але якщо відкинути світло софітів, то виявиться, що й зірки мають ті ж самі проблеми, що й кожна з нас: висипання, пігментація, подразнення, зморшки чи сліди стресу. До того ж вони зазвичай мають дуже активний графік, де недосипання є постійним супутником. Різниця лише в тому, що вони підходять до догляду за шкірою так само серйозно, як і до робочих контрактів.

Кандидатка медичних наук, лікарка та засновниця швейцарського професійного бренду косметики для догляду за шкірою вдома INSTYTUTUM Наталія Бобок розповіла, що ми можемо запозичити з голлівудських ритуалів краси для себе. Адже секрет сяйва та краси їхньої шкіри не у чарівній паличці, а у грамотному догляді.

Голлівудські тренди, про які говорить увесь світ

Перший і найпомітніший тренд — так званий «скінтелектуальний догляд». Зірки уже давно не покладаються на рекламні обіцянки чи красиву баночку. Вони детально вивчають склад засобів, радяться з косметологами й шукають формули з доведеною ефективністю і такі, що ідеально підходять для їхньої шкіри. Вони знають про важливість якісного очищення шкіри, постійно використовують сонцезахисний крем та розбираються в активних компонентах та їхніх формах у складі доглядових засобів. Тому Вікторія Бекхем чи Джессіка Честейн ніколи не кинуть у кошик перший-ліпший крем у супермаркеті — їхні полички заповнені лише тими продуктами, які справді працюють на потреби їхньої шкіри.

Ще один провідний тренд у Голлівуді — clean beauty. Йдеться не про макіяж без макіяжу, а саме про доглядові засоби. Важливо не плутати clean-косметику з натуральною: це не про «природне походження», а про формули без токсичних компонентів, які є безпечними та стабільними. Адже інгредієнти, що досі зустрічаються у продуктах багатьох масових брендів, замість очікуваного wow-ефекту можуть нашкодити: викликати алергії, впливати на гормональний баланс чи навіть провокувати серйозні проблеми зі здоров’ям. До них належать парабени, сульфати, мінеральні олії. А ще особливої обережності потребує гідрохінон: він може викликати сильні подразнення та дерматит, тож застосовувати його варто лише за призначенням лікаря. Для тих, кого може заскочити камера папараці у будь-який момент, це надважливо, тому вони обирають безпечні формули, протестовані на стабільність, щоб бути впевненими у своєму вигляді щодня.

Третій тренд, що підкорив Голлівуд, — skinimalism. У косметичках зірок ви не побачите десятків баночок — лише кілька засобів, але кожен із них максимально ефективний і багатофункціональний. В арсеналі — продукти, які комплексно працюють над станом шкіри: розгладжують зморшки, висвітлюють пігментацію, глибоко зволожують і надають пружності.

Але скорочення кількості засобів означає ще й більш уважний підхід до їхнього вибору. Адже деякі активи можуть не поєднуватися між собою або навіть знижувати ефективність один одного. Наприклад, певні форми пептидів не завжди «дружать» із вітаміном С. Тому зірки надають перевагу брендам, чиї формули підтверджені клінічними дослідженнями. А найзручніше — будувати рутину в межах однієї лінійки, щоб компоненти гармонійно працювали разом і давали прогнозований результат без ризику подразнень.

Голлівудські правила догляду за шкірою

Ми вже з’ясували, що косметичка зірки — це не десятки баночок, а кілька ретельно підібраних засобів, які повністю відповідають потребам шкіри. Для когось головний фокус — боротьба з висипаннями та постакне (ці проблеми добре знайомі Кендалл Дженнер), для інших — рівний тон обличчя, корекція зморшок чи запобігання новим заломам. Але є спільні правила, якими користуються практично всі знаменитості — і які спрацюють для вас так само.

Правило №1. Обирати правильні активи

Зірки та їхні косметологи надзвичайно уважні до складу засобів. На етикетках вони шукають відсутність потенційно шкідливих речовин і натомість — активні інгредієнти з доведеною клінічною ефективністю. Серед фаворитів: вітамін С, AHA та BHA-кислоти, ретиноїди, пептиди та ніацинамід. Саме ці компоненти здатні працювати на глибинному рівні й дійсно змінювати якість шкіри.

Бейонсе, Сідні Свіні, Джіджі Хадід і Гейлі Бібер — відомі прихильниці сироваток з вітаміном С. А Дженніфер Лоуренс зізнається, що завжди використовує ретинол у парі зі зволожувальним кремом перед сном.

До речі, поєднання вітаміну С вранці та ретинолу ввечері — один із найсильніших б’юті-дуетів, що дарує шкірі сяйво й допомагає зберігати молодість. Особливо ефективним вважається використання вітаміну С у жиророзчинній формі THD — вона значно стабільніша та результативніша, ніж водорозчинна. У парі з ним чудово працює гранактивний ретиноїд: він проникає у глибокі шари шкіри, розгладжує зморшки, освітлює пігментацію та вирівнює тон і текстуру. Результат такого тандему справді вражає.

Правило №2: якісне зволоження

Сьогодні вже ні для кого не секрет: зволоження потрібне кожному типу шкіри, а не лише сухій, як раніше вважалось. Саме тому крем чи сироватка з цією функцією — справжній must-have у будь-якому догляді. Голлівудські зірки добре це знають і завжди мають у косметичці кілька перевірених зволожувальних засобів. Адже саме вони дарують шкірі свіжість, сяйво й допомагають зберігати молодість. Наприклад, Марго Роббі зізнавалася, що завжди носить із собою зволожувальний спрей, аби швидко відновити комфорт шкіри протягом дня.

Варто розуміти, що зволожувальні продукти бувають двох основних типів. Hydrating-засоби (гідратори) насичують клітини вологою та утримують її всередині — до цієї групи належить, зокрема, гіалуронова кислота. Moisturizing-засоби (оклюзиви) мають більш щільну текстуру та містять ліпіди й кераміди, які формують захисний бар’єр. Він не дає волозі випаровуватися й робить шкіру м’якою, гладкою та пружною. Зірки часто обирають зволожувальні продукти 2в1, адже це зручніше і повністю вписується у концепцію skinimalism, про яку говорили вище.

Правило №3. Щоденне очищення та регулярна ексфоліація

Головний секрет жінок із бездоганною шкірою, зокрема й голлівудських зірок, простий: обличчя потрібно ретельно очищати щодня. Адже щільний макіяж із червоних хідників чи знімання неможливо залишати на шкірі — він обов’язково має змиватися, щоб зберегти її здоров’я.

Очищення — це не лише про видалення забруднень, а й про підготовку шкіри до подальшого догляду. Ідеальний варіант — двоетапне очищення, яке дозволяє ефективно видалити макіяж, себум і пил. А для ще глибшого результату варто кілька разів на тиждень додавати засоби з кислотами. Домашній пілінг — чудове рішення: він м’яко, але результативно оновлює шкіру. Не випадково Гвінет Пелтроу зізнається, що обожнює пілінги — саме після них її обличчя має свіжий і сяйливий вигляд.

З віком така процедура стає ще важливішою: ороговілі клітини перешкоджають відновленню шкіри, роблять її тьмяною й нерівною. Вихід — кислотні пілінги, які розм’якшують зв’язки між клітинами й стимулюють природне оновлення. Один із найефективніших варіантів для домашнього догляду сьогодні— це пілінги із гліколевою та саліциловою кислотою, ензимами папаї та мікрогранулами бамбука, які відлущують і полірують шкіру.

Звичайно, у розкладі голлівудських зірок завжди є місце для професійних процедур у кабінеті косметолога. Але справжня краса їхньої шкіри — результат не лише салонного догляду, а й щоденних ритуалів удома. Саме регулярність і правильний підбір засобів перетворюють їхню шкіру на ту, яку ми бачимо на екранах і червоних доріжках. І тут кожна з нас може зробити так само: приділяти увагу очищенню, зволоженню, захисту та оновленню шкіри з тією ж дисципліною, як це роблять знаменитості. Тоді результат буде не менш приголомшливим — сяйлива, здорова й доглянута шкіра щодня.