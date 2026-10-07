Як отримати блискуче волосся після 50: хитрики, що швидко зроблять пасма м’якими та без завивання

Жінка з красивим сивим волоссям / © Credits

Реклама

Багато жінок віком від 45 до 55 років відчувають, що з віком змінюється волосся, стає меншим блиск, підвищується ламкість.

Але кілька процедур вдома можуть повернути м’якість і блиск, яких вам бракує. Що треба робити, розповідає Woman`sWorld.

Реклама

Чому волосся у жінок середнього віку втрачає свій блиск

З віком вироблення природного жиру на шкірі голови зменшується, що робить пасма тоншими, ламкими та сухими. Наш організм також перестає виробляти клітини, які виробляють меланін — пігмент, який забарвлює волосся, — тому нове волосся часто має білий або сірий колір з грубою, солом’яною текстурою. Додайте до цього той факт, що роки пошкодження від тепла фенами або інструментами для укладання можуть призвести до кучерявого волосся. Простіше кажучи, ваше волосся зараз потребує більше турботи, ніж те, яке було у вас у 30 років.

Реклама

Як отримати блискуче волосся після 50 років

Якщо ви отові повернути здорове, блискуче волосся, якого вам так бракувало, ці розумні поради можуть допомогти.

Спробуйте нічну маску для волосся. Насичення пасм поживною олією або кондиціонером, обгортання їх у шапочку або шарф і залишення на ніч — це сучасний варіант трюку з майонезом під шапочкою для душу, який, можливо, використовувала ваша бабуся.

Нічні маски популярні завдяки своїй здатності глибоко зволожувати волосся, залишаючи його зволоженим і шовковистим на вигляд і дотик. Уявіть собі це як інтенсивний тип маски для волосся, яка повертає м’якість і блиск сухому волоссю. Маска також може допомогти загоїти посічені кінчики і навіть сприяти збереженню довжини в деяких випадках.

Вибирайте олію залежно від типу волосся. Для тонкого волосся рекомендують легші олії, такі як марула або аргана. Для середнього волосся добре підходить рицинова або кокосова олія, тоді як для грубішого, сухого волосся підійдуть більш щільні варіанти, такі як жожоба, виноградна або мигдалева.

Реклама

Що робити:

Нанесіть обрану олію для волосся від коренів до кінчиків перед сном.

Розчешіть.

Заправте пасма в шапочку для душу, капелюшок або шовковий тюрбан.

Змийте волосся своїм звичайним шампунем вранці.

Одне застереження: Залишення важких олій на шкірі голови на ніч може закупорити фолікули та призвести до фолікуліту, або почервоніння, свербіння та дрібних прищикоподібних пустул. Тому обов’язково починайте наносити відступивши від коренів, подалі від шкіри голови, щоб уникнути будь-якого потенційного подразнення.

Потягніться за червоними водоростями. Інгредієнт морського походження під назвою червоні водорості привертає увагу своєю здатністю робити ламке волосся блискучим, свідчать лабораторні дослідження. Червоні водорості — це морська рослина, багата на природні біополімери, які можуть покривати волосяне волокно, утримувати вологу та захищати його від пошкоджень навколишнього середовища, таких як тепло. У дослідженні волосся, оброблене місцевим застосуванням червоних водоростей та екстракту тари, мало блискучий вигляд, було гладеньким та легшим для розчісування. Біополімери утворюють плівку вздовж стрижня волосини, яка згладжує кутикулу волосся, відбиває більше світла та зменшує тертя між пасмами.

Зверніть увагу на цей інгредієнт у шампунях, кондиціонерах або незмивних засобах. Місцеве застосування є ключовим: зовнішній вигляд стрижня волосини зазвичай визначається зовнішнім кондиціонуванням, а не внутрішнім додаванням.

Реклама

Додайте гіалуронову кислоту до свого догляду за волоссям. Гіалуронова кислота (ГК) більше не призначена лише для вашої полиці зі засобами догляду за шкірою. Зволожувач, який допомагає притягувати та утримувати воду, тепер з’являється в шампунях, кондиціонерах, сироватках та засобах для шкіри голови, що є частиною тренду, який експерти називають «скініфікацією волосся». Гіалуронова кислота забезпечує інтенсивне зволоження, яке є важливим для підтримки здоров’я волосся, але також покращує зовнішній вигляд сухого, пошкодженого або кучерявого волосся. Вона особливо корисна для сухого, кучерявого, пухнастого або густого волосся, а також заспокоює суху, сверблячу шкіру голови. Рекомендують наносити незмивні продукти з гіалуроновою кислотою на злегка вологе, підсушене рушником волосся для найкращого поглинання. Якщо ваше волосся тонке або жирне, зменште його використання. Коли гіалуронова кислота притягує воду, вона стає важчою та може обтяжувати ніжні пасма.

Змийте домашньою рисовою водою. Рисова вода, крохмалистий рідина, що залишається після варіння рису, використовується в деяких країнах століттями, і її приготування коштує лише копійки. Вода містить вітамін B, вітамін E, магній, цинк та сполуку під назвою інозитол. Інозитол також надає волоссю природного блиску, робить його гладкішим і здоровішим. Крохмаль та амінокислоти також допомагають згладити завивання, зменшити ламкість і розплутувати пасма.

Що робити:

Варіть рис, доки вода не помутніє.

Дайте йому охолонути, потім процідіть рідину в пляшку-пульверизатор.

Розпороште на чисте, промите волосся.

Втирайте рисову воду в шкіру голови.

Залиште на 20 хвилин.

Ретельно змийте теплою водою.

Для жорсткого або кучерявого волосся використовуйте двічі-тричі на тиждень; для тонкого або жирного волосся використовуйте економно та не допускайте потрапляння на шкіру голови.

Нові технології змінюють правила гри, коли йдеться про те, як отримати блискуче волосся. Звичайно, вам потрібно почати з термозахисного спрею або сироватки перед сушінням феном або будь-яким видом термоукладання. Тепер про розумний перехід: якщо ви збираєтеся перейти на нові інструменти для волосся, подумайте про перехід на ті, що мають інфрачервону технологію. Інфрачервоне тепло в поєднанні з іонною технологією дозволяє укладати волосся за нижчих температур, що означає менше пошкоджень і завивання, а також більший блиск. Суть у тому, як отримати блискуче волосся, полягає в послідовності. Дотримуйтесь цих процедур — і це блискуче волосся без пухнастості, яке ви пам’ятаєте, знову може бути вашим.

Новини партнерів

Новини партнерів