Як правильно наносити бронзер: секрети легкого контуру без перевантаження обличчя / © Credits

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Однак варто лише трохи переборщити та замість здорового сяйва ми отримуємо важкий, перевантажений образ із ефектом «плям» або зайвих тіней, які візуально старять. Візажист, популярний б’юті-блогер і автор mister.makeupartist поділився своїм нестандартним, але надзвичайно ефективним методом нанесення бронзера, який дозволяє уникнути цих помилок і створити природний, м’який ефект.

Бронзер, особливо у традиційному сухому форматі, створює на обличчі тінь, яка може підкреслити втомлений чи схудлий вигляд і зробити риси жорсткішими. Це особливо помітно у жінок, які втратили вагу чи мають вікові зміни — обличчя має дещо втомлений вигляд, а додаткові тіні лише поглиблюють цей ефект.

Бронзер і рум’яна під тональний крем

Один із найефективніших способів зробити макіяж природним — це змінити послідовність нанесення продуктів. Замість того, щоб наносити бронзер і рум’яна поверх тонального крему, спробуйте зробити це під основу.

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Покрокова інструкція:

Нанесіть кремові рум’яна. Обирайте яскравіший відтінок, ніж зазвичай, адже він буде приглушений наступним шаром тонального крему. Візажист рекомендує використовувати кремову текстуру, адже вона краще тримається та природніше зливається зі шкірою. Розтушуйте м’яко пальцями чи пензлем. Головне — уникати чітких ліній, продукт має виглядати як натуральний рум’янець. Зосередьтесь на вилицях, носі та злегка торкніться підборіддя. Далі — кремовий бронзер. Легким дотиком нанесіть його під вилиці, вздовж лінії волосся на лобі та по боках носа, якщо бажаєте легкої корекції. Кремовий бронзер краще зливається зі шкірою та менш схильний до створення плям. Нанесіть легкий шар тонального крему зверху. Оберіть легке, напівпрозоре покриття. Головне — не розтирати, а ніжно вбивати продукт у шкіру пензлем або спонжем, щоб не зрушити нижні шари. Результат — природне сяяння зсередини. Завдяки цьому методу рум’яна та бронзер маєть вигляд як частина шкіри, а не як макіяж поверх неї. Ефект — немовби засмага чи рум’янець зсередини, без різких ліній чи плям.

Поради

Уникайте холодних сірих тонів — вони можуть створювати ефект синців або втоми.

Не наносіть бронзер на все обличчя — зосередьтеся лише на місцях, де природно з’являється засмага: лоб, вилиці, ніс.

Вибирайте кремову текстуру — вона м’якше зливається зі шкірою, особливо влітку.

Стійкість важлива — обирайте продукти з гарною фіксацією, щоб вони не «сповзали» під тональним.

Тестуйте під різним світлом — те, що має природний вигляд у ванній, може мати зовсім інший вигляд за денного світла.

Який бронзер вибрати:

Для сухої шкіри — зволожувальні формули Для жирної — стійкі текстури з матовим ефектом

Не обов’язково повністю змінювати свою косметичку, щоб мати кращий вигляд — іноді достатньо просто змінити порядок нанесення. Розміщення бронзера та рум’ян під тональний крем — простий, але дієвий підхід, який дозволяє уникнути надмірного контурингу та досягти природного ефекту «здорової шкіри».