ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Як правильно зробити натуральний макіяж: корисні поради

Тренд на натуральну красу нікуди не зник, він лише став розумнішим. Сьогодні у моді не товстий шар тонального крему, а «друге дихання» для шкіри: макіяж, який підкреслює природну красу, а не маскує її.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно зробити натуральний макіяж: корисні поради

Як правильно зробити натуральний макіяж: корисні поради / © Credits

Як досягти ефекту «макіяж без макіяжу», розповів візажист і автор сторінки mister.makeupartist. Натуральна шкіра має вимір, живість, а не має вигляд як щільна маска. Головне правило — не перекривати все, а працювати з окремими зонами. Уявіть, що ваше обличчя — це малюнок за номерами. Ви наносите різні відтінки там, де потрібно, а потім м’яко з’єднуєте їх разом.

Крок 1. Підготовка

Жоден макіяж не матиме натуральний вигляд, якщо шкіра зневоднена. Перед нанесенням тонального засобу:

  • очистьте обличчя м’яким засобом;

  • нанесіть зволожувальний крем (легкий, не жирний);

  • за бажання — праймер із сяйвом для ефекту «здорової шкіри».

Лайфгак: нанесіть крем за 10–15 хв до тонального, тоді база не «попливе».

Крок 2. Тональний крем

Не потрібно наносити тональний крем на все обличчя. Візажист радить зосередитися на центрі — щоках, навколо носа та підборідді, де зазвичай є почервоніння. Використовуйте пензлик або губку, щоб розтушувати продукт по шкірі, а не розмазувати. Це створює ефект природного покриття без відчуття «штукатурки».

Крок 3. Консилер

Замість того щоб додавати ще один шар тонального, попрацюйте з консилером:

  • під очі — щоб прибрати темні кола;

  • на ділянки з висипаннями чи пігментацією — для точкового перекриття;

  • трохи на ніс та під вилиці — для ліфтинг ефекту.

Консилер — це не другий тональний, це ваш чарівний пензлик для мінікорекції.

Крок 4. З’єднайте все разом

Ключ до натуральності — м’яке розтушування. Візажист радить «зшивати» тон і консилер, щоб не було різких меж. Використовуйте чистий пензлик або вологу губку, саме вони допоможуть створити ефект гарної шкіри.

Крок 5. Фінальні штрихи

  • Трохи кремових рум’ян на яблучка щік — і обличчя оживе.

  • Хайлайтер — лише там, де падає природне світло, наприклад, вилиці, спинка носа, кутики очей.

  • Брови — розчешіть і зафіксуйте гелем.

  • На губи — бальзам або тинт для ефекту «поцілованих губ».

Не прагніть до ідеальності

Натуральний макіяж — це не про маску, а про довіру до власного обличчя. Дозвольте шкірі дихати, а вашим рисам — бути справжніми. Коли ви припияєте ховатися за шарами косметики, з’являється щось набагато привабливіше — впевненість.

Натуральний макіяж — це не мінімум косметики, а максимум розуміння своєї шкіри. Тон — тільки там, де потрібно. Консилер — як акцент. І жодного перевантаження.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie