Як правильно зробити натуральний макіяж: корисні поради / © Credits

Реклама

Як досягти ефекту «макіяж без макіяжу», розповів візажист і автор сторінки mister.makeupartist. Натуральна шкіра має вимір, живість, а не має вигляд як щільна маска. Головне правило — не перекривати все, а працювати з окремими зонами. Уявіть, що ваше обличчя — це малюнок за номерами. Ви наносите різні відтінки там, де потрібно, а потім м’яко з’єднуєте їх разом.

Крок 1. Підготовка

Жоден макіяж не матиме натуральний вигляд, якщо шкіра зневоднена. Перед нанесенням тонального засобу:

очистьте обличчя м’яким засобом;

нанесіть зволожувальний крем (легкий, не жирний);

за бажання — праймер із сяйвом для ефекту «здорової шкіри».

Лайфгак: нанесіть крем за 10–15 хв до тонального, тоді база не «попливе».

Реклама

Крок 2. Тональний крем

Не потрібно наносити тональний крем на все обличчя. Візажист радить зосередитися на центрі — щоках, навколо носа та підборідді, де зазвичай є почервоніння. Використовуйте пензлик або губку, щоб розтушувати продукт по шкірі, а не розмазувати. Це створює ефект природного покриття без відчуття «штукатурки».

Крок 3. Консилер

Замість того щоб додавати ще один шар тонального, попрацюйте з консилером:

під очі — щоб прибрати темні кола;

на ділянки з висипаннями чи пігментацією — для точкового перекриття;

трохи на ніс та під вилиці — для ліфтинг ефекту.

Консилер — це не другий тональний, це ваш чарівний пензлик для мінікорекції.

Крок 4. З’єднайте все разом

Ключ до натуральності — м’яке розтушування. Візажист радить «зшивати» тон і консилер, щоб не було різких меж. Використовуйте чистий пензлик або вологу губку, саме вони допоможуть створити ефект гарної шкіри.

Реклама

Крок 5. Фінальні штрихи

Трохи кремових рум’ян на яблучка щік — і обличчя оживе.

Хайлайтер — лише там, де падає природне світло, наприклад, вилиці, спинка носа, кутики очей.

Брови — розчешіть і зафіксуйте гелем.

На губи — бальзам або тинт для ефекту «поцілованих губ».

Не прагніть до ідеальності

Натуральний макіяж — це не про маску, а про довіру до власного обличчя. Дозвольте шкірі дихати, а вашим рисам — бути справжніми. Коли ви припияєте ховатися за шарами косметики, з’являється щось набагато привабливіше — впевненість.

Натуральний макіяж — це не мінімум косметики, а максимум розуміння своєї шкіри. Тон — тільки там, де потрібно. Консилер — як акцент. І жодного перевантаження.