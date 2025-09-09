Як приховати сивину на темному волоссі: лайфгак від принцеси Уельської Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

Щоразу, коли принцеса Кейт виходить у світ, жінки по всьому світу звертають увагу на її розкішні вбрання та не менш розкішне волосся. Після нещодавньої появи на публіці, коли Кетрін із чоловіком Вільямом відвідувала музей у Лондоні, принцесу накрив гнівний шквал критики за її волосся. Обговорювали колір — оновлений блонд та об’єм, багатьох здивувало, що у Кетрін таке розкішне волосся після перенесеної терапії від раку.

Але експерти хвалять принцесу Уельську, говорячи, що її новий відтінок блонд — це більше, ніж просто вибір стилю.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Експертка з краси Лінда Гаттінері розповіла журналу Woman’s World у чому секрет такого переходу з темного кольору у світліший.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Це блискучий приклад плавного переходу від сивини. Замість того, щоб замаскувати сивину темним кольором, легке мелірування пом’якшує її, створюючи бездоганний образ, що не вимагає особливого догляду, в якому починає проступати сивина», — говорить експертка.

Нагадаємо, раніше ми згадували про те, які зачіски носила принцеса Уельська за роки свого шлюбу із принцом Вільямом. І ніколи вона не експериментувала саме з блондом.