887
1 хв

Як приховати сивину на темному волоссі: лайфгак від принцеси Уельської Кейт

Світле волосся принцеси Уельської це більше, ніж просто тренд. Експерти стверджують, що це ключ до молодого зовнішнього вигляду.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Щоразу, коли принцеса Кейт виходить у світ, жінки по всьому світу звертають увагу на її розкішні вбрання та не менш розкішне волосся. Після нещодавньої появи на публіці, коли Кетрін із чоловіком Вільямом відвідувала музей у Лондоні, принцесу накрив гнівний шквал критики за її волосся. Обговорювали колір — оновлений блонд та об’єм, багатьох здивувало, що у Кетрін таке розкішне волосся після перенесеної терапії від раку.

Але експерти хвалять принцесу Уельську, говорячи, що її новий відтінок блонд — це більше, ніж просто вибір стилю.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Експертка з краси Лінда Гаттінері розповіла журналу Woman’s World у чому секрет такого переходу з темного кольору у світліший.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Це блискучий приклад плавного переходу від сивини. Замість того, щоб замаскувати сивину темним кольором, легке мелірування пом’якшує її, створюючи бездоганний образ, що не вимагає особливого догляду, в якому починає проступати сивина», — говорить експертка.

Нагадаємо, раніше ми згадували про те, які зачіски носила принцеса Уельська за роки свого шлюбу із принцом Вільямом. І ніколи вона не експериментувала саме з блондом.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

