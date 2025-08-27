Як пришвидшити ріст волосся: цікавий лайфгак

Довге волосся / © Credits

Реклама

Чи можна пришвидшити його ріст, спробувало розібратися видання Real Simple і відповідь — так, хоча й без чарівних пігулок. Все залежить від поєднання генетики, способу життя, харчування та правильного догляду.

У середньому волосся відростає приблизно на 1–1,5 см на місяць. Проте швидкість індивідуальна та залежить від спадковості та загального стану організму. Волосся росте циклічно:

анаген — активна фаза росту (може тривати від 2 до 7 років);

катаген — перехідний період;

телоген — фаза відпочинку, після якої волосок випадає.

Близько 85–90% волосяних фолікулів одночасно перебувають у фазі росту. Якщо волосся не відростає довше певної довжини, ймовірно, у вас коротший анагенний цикл.

Реклама

Що може сповільнити ріст волосся

Агресивні засоби для догляду. Алкоголь у стайлінгових засобах сушить, а сульфати у шампунях пошкоджують структуру волосся.

Фарбування та освітлення. Пероксид і аміак виснажують волосини, роблять їх крихкими.

Нарощування . Постійне натягування пошкоджує фолікули.

Стрес . Підвищений кортизол здатен перевести волосяні цибулини у фазу відпочинку.

Медикаменти . Деякі гормональні препарати, антидепресанти чи засоби від тиску можуть впливати на ріст волосся.

Медичні стани. Проблеми зі щитоподібною залозою, анемія, аутоімунні захворювання та дефіцит вітамінів часто стають причиною випадіння.

Як допомогти волоссю швидше рости

Дбайте про шкіру голови . Раз на тиждень використовуйте м’який скраб або очищувальний шампунь, щоб уникати закупорювання фолікулів.

Підберіть правильний шампунь. Обирайте засоби без сульфатів та з компонентами, які стимулюють ріст, наприклад, біотин, цинк, екстракт гарбузового насіння.

Не забувайте про кондиціонер. Сухе волосся частіше ламається. Легкий кондиціонер зволожує та захищає кінчики.

Використовуйте незмивні засоби. Незмивні кондиціонери та олії (арганова, кокосова) допоможуть захистити від пошкоджень.

Будьте обережні зі стайлінгом. Використовуйте термозахист, а для сну обирайте шовкову наволочку.

Регулярно підрізайте кінчики. Кожні 2 місяці — мінус 1–2 см, щоб уникати посічення.

Масажуйте шкіру голови. Це стимулює кровообіг і надходження поживних речовин до цибулин.

Спробуйте кофеїнові засоби. Існують дані, що кофеїн у шампунях може активізувати фолікули.

Збалансоване харчування. Для росту волосся потрібні білки, залізо, цинк, вітаміни групи B. Додавайте до раціону рибу, яйця, горіхи, бобові, цільнозернові продукти та зелень.

Зверніться до лікаря. Якщо волосся надмірно випадає, обов’язково відвідайте трихолога чи ендокринолога.

Харчування для росту волосся

Лізин — міститься у рибі, курці, бобових.

Пролін — у броколі, сої, авокадо.

Цистин — у м’ясі, яйцях, цільних зернах.

Біотин і цинк — у горіхах, насінні, печінці.

Швидко відростити косу «до пояса» неможливо — це все ж біологічний процес. Але можна зробити так, щоб волосся росло у своєму оптимальному темпі, було здоровим і блискучим. Правильний догляд, харчування та регулярний контроль стану організму — головні союзники у боротьбі за довгу шевелюру.