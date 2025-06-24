Як самостійно підстригти чубчик вдома: поради для сміливих і стильних

Як самостійно підстригти чубчик вдома / © Getty Images

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Підстригти чубчик самостійно вдома цілком реально, головне — знати базові правила, уникати поширених помилок і бути обережною. На сторінці SweaStyle надали поради, які допоможуть вам зробити це красиво та без стресу.

З чого почати

Правильні інструменти — запорука успіху: гострі ножиці для волосся (ні в якому разі не кухонні чи канцелярські)

гребінець із дрібними зубцями

дзеркало (і бажано — додаткове бокове)

затискачі чи шпильки

фен, кругла щітка чи бігуді

праска чи плойка

Стригтися слід лише на сухе волосся. Вологе волосся здається довшим, тож є ризик зрізати забагато. Коли воно висохне, чубчик може виявитися значно коротшим, ніж ви планували. Менше — краще. Починайте з мінімальної довжини. Якщо що — завжди можна вкоротити.

Як правильно підстригти чубчик

1. Визначте форму чубчика. Найпопулярніші варіанти:

прямий класичний чубчик — по лінії брів або трохи вище

скошений набік — додає м’якості рисам

французький — повітряний, розтріпаний

шторки — з проділом посередині та подовженням з боків

2. Розділіть волосся. Виділіть трикутник із волосся — його нижня частина має бути приблизно на два пальці вище брів, а боки — рівно від краю брів до верхівки.

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3. Заколіть зайве. Залиште тільки пасмо, яке плануєте стригти. Решту волосся заколіть, щоб воно не заважало.

4. Стрижіть повільно та поетапно. Зігніть голову трохи вниз, розчешіть чубчик і візьміть ножиці під кутом (приблизно 45°). Маленькими «укусами» зрізайте кінці, просувайтеся поступово.

Для чубчика-шторки, зробіть дві симетричні частини. Скрутіть кожну всередину (до обличчя) та зріжте кінчик. Такий спосіб дозволяє уникнути грубого зрізу та створити природний вигин.

Стилізація — половина успіху

Найважливіше у чубчику шторках — укладання. Навіть ідеальна форма не матиме гарний вигляд без об’єму. Ось що допоможе:

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Фен і кругла щітка: сушіть чубчик, підіймайте його вгору та закручуйте назовні.

Бігуді: накрутіть на 10–15 хв, дайте охолонути — отримаєте ефект «голлівудського об’єму».

Праска чи плойка: злегка закрутіть чубчик всередину чи вбік.

Чого не варто робити

Не поспішайте — краще витратити 30 хв, ніж потім носити шапку місяць.

Не стрижіть у поганому освітленні.

Не підіймайте пасмо під кутом угору — отримаєте нерівномірний зріз.

Не намагайтеся кардинально змінити форму чубчика з першої спроби — краще працюйте над деталями поступово.

Самостійна стрижка чубчика — це не страшно, якщо підготуватися. Це також чудовий спосіб освіжити свій образ самостійно вдома. Тож, якщо рука тягнеться до ножиць — просто зберіть усі поради, дотримуйтесь інструкцій та вірте у себе.