Як сонце може шкодити вашому волоссю, зокрема його довжині

Як сонце може шкодити вашому волоссю / © Credits

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Ми звикли захищати шкіру від сонця, але часто забуваємо про волосся. Видання Cleveland Clinic розповіло, що ультрафіолетові промені здатні пересушувати волосся, руйнувати його структуру та навіть впливати на колір, робити тьмяним, ламким і менш слухняним. Все це непомітно, але поступово.

Дерматологиня Вілма Берґфельд пояснює, що сонячне випромінювання впливає на волосся не менш активно, ніж на шкіру. І наслідки цього впливу стають помітними доволі швидко, від сухості до втрати блиску та еластичності.

Вплив сонця на волосся

Ознаки пошкодженого сонцем волосся легко помітити у повсякденному житті. Воно стає сухим, складно вкладається та погано тримає форму. Пошкоджене волосся має сухий вигляд і текстуру, воно неслухняне та не тримає завиток чи укладання. Крім того, воно швидко висихає.

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Під впливом ультрафіолету відбуваються три основні типи пошкоджень:

пошкодження кутикули — зовнішній шар волосини руйнується, через що волосся стає сухим, пухнастим і ламким, ніби «солома».

структурні зміни — послаблюються волосяні фолікули, а це призводить до ламкості та посічених кінчиків.

Втрата кольору — фарбоване волосся вигорає швидше, а освітлене чи знебарвлене стає ще вразливішим. Сонце також може прискорювати появу сивини.

Найчутливішим до сонця є світле, тонке чи дуже кучеряве волосся. Темніше та густіше зазвичай має природний захист завдяки щільності та більшій кількості пігменту.

Захист волосся влітку

Хороша новина — сонячне пошкодження волосся можна значно зменшити. І для цього не потрібні складні лайфгаки, лиш трохи уваги до щоденного догляду.

Спрощений догляд . Часте використання гарячих інструментів, надмірне миття та агресивні освітлення, наприклад, знебарвлення, руйнують білкову структуру волосся. Краще обирати помірні температури під час сушіння чи випрямлення та не мити волосся надто часто.

Зміцнення . Здоровіше волосся краще протистоїть зовнішнім факторам. У деяких випадках можуть допомогти вітаміни та добавки, але перед їхнім прийманням варто порадитися з дерматологом.

Зволоження . Вода, кондиціонери та легкі зволожувальні засоби допомагають утримувати вологу. Також натуральні олії, наприклад, мигдальна, кокосова чи авокадо, можуть створювати захисний бар’єр і запобігати пересушуванню.

SPF — не лише для шкіри. Існують спеціальні засоби для волосся з УФ-фільтрами. Вони утворюють захисну плівку, яка допомагає зменшити вплив сонця. Їх можна наносити перед укладанням або як фінішний догляд.

Захист шкіри голови . Сонячні опіки шкіри голови трапляються частіше, ніж здається. Особливо якщо волосся тонке чи світле. Лікарі радять використовувати SPF 30+ у вигляді спрею чи лосьйону, щоб уникнути пошкоджень і ризиків для здоров’я.

Одяг як захист . UPF-одяг, широкополі капелюхи, хустки чи навіть парасоля — усе це створює фізичний бар’єр між волоссям і сонцем.

Уникайте пікової сонячної активності . Найактивніше сонце з 10:00 до 16:00. За можливості варто зменшити перебування на відкритому сонці у цей період або регулярно оновлювати SPF-захист.

Обережність із басейнами. Хлорована вода підсилює вразливість волосся до сонячного та теплового впливу. Після плавання важливо обов’язково промити волосся чистою водою, щоб змити хімічні залишки.

Літо — це сезон свободи, проте й сезон підвищеного навантаження для волосся. Втім, як наголошують фахівці, захист волосся не вимагає радикальних змін, лише усвідомленості.

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