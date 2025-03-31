ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
3 хв

Як уникнути електризації волосся: топ-5 порад

З весняними перепадами температур, сухим повітрям і вітром ваше волосся може реагувати не найкращим чином: воно починає електризуватися, стирчить у всі боки або прилипає до обличчя. Цей ефект статичної електрики може зіпсувати навіть найстильнішу зачіску, лишаючи вас можливості насолоджуватися гарним виглядом.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Топ-5 порад, як уникнути електризації волосся

Топ-5 порад, як уникнути електризації волосся / © Credits

Ми підготували для вас 5 простих порад, які допоможуть зберегти ваші пасма слухняними і здоровими, мінімізуючи ефект електризації, навіть коли весняна погода вирішує грати на ваших нервах.

Чому ж наші локони починають поводитися як справжні «енергетичні магніти»?

Накопичення електричного заряду

Все дуже просто — надлишок електронів, які осідають на волоссі, створює заряд. В результаті волосинки починають відштовхувати одне одного, немов два однакових полюси магніта. І ось ваші локони вже не слухаються, хаотично стирчать у різні боки.

Тертя — ворог номер один

Кожен рух і контакт із іншими матеріалами стає причиною електризації. Тертя, коли ви розчісуєте локони або одягаєте светр чи шарф, передає електрони на ваші локони. У результаті вони отримують заряд і починають «передавати» цей заряд іншим локонам, що створює ефект непокірних волосин.

Сухе повітря

З приходом холодів і зниженої вологості, особливо в приміщеннях, волосся стає більш схильним до електризації. Коли повітря пересушене, пасма втрачають вологу і стають більш піддатливим для накопичення статичного електричного заряду. Якщо вони вже сухі чи пошкоджені — ця проблема лише поглиблюється.

Як уникнути електризації?

Щоб уникнути електризації волосся, важливо звертати увагу на правильний догляд і продукти, які допомагають зберігати локони здоровими і слухняними. Ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

Зволоження — це один із найефективніших способів мінімізувати статичний ефект. Зволожувальні засоби не тільки допомагають зменшити електризацію, а й зміцнюють пасма, роблячи їх менш схильними до ламкості. Наприклад, шампунь для сухого та пошкодженого волосся від Hairburst утримує вологу, зберігає колір і надає блиск. Для ще більшого ефекту варто обрати кондиціонер на основі олій — Kerastase Elixir Ultime Le Fondant, який підходить для всіх типів волосся, не обтяжує його і дає накопичувальний ефек за умови регулярного використання.

Щоб уникнути електризації під час розчісування, варто використовувати металеві гребінці. На відміну від пластикових, вони проводять електричний заряд і допомагають перенести його з локонів на гребінець, зменшуючи статичний ефект. Крім того, металеві зубці м’яко масажують шкіру голови, стимулюючи кровообіг і ріст волосся, а також допомагають позбутися залишків стайлінгових засобів.

Ще один корисний лайфхак — вибір натуральних тканин для наволочок і рушників. Синтетичні матеріали можуть посилювати електризацію, тому краще обирати бавовняні, шовкові чи бамбукові варіанти. Наприклад, наволочка з 100% шовку Mulberry від Molodo зменшує тертя волосся під час сну, що запобігає ламкості та електризації, а також зберігає гідробаланс шкіри.

Якщо ви любите укладати локони за допомогою гарячих стайлінгових інструментів, не забувайте про термозахисні засоби. Високі температури можуть не лише висушити пасма, а й посилити статичний ефект. Тому обов’язково використовуйте спреї, наприклад, такі як MoroccanOil Hairspray Ideal Protect, щоб зберегти волосся гладким і блискучим.

І, зрештою, скористайтесь іонним феном для сушіння шевелюри. Такі фени випускають негативні іони, які не тільки прискорюють процес сушіння, а й зменшують електризацію, роблячи волосся більш гладким і слухняним.

Не дозволяйте електризації впливати на вашу зачіску — насолоджуйтесь кожним моментом, знаючи, що ваше волосся має гарний вигляд. Тож обирайте правильні засоби і техніки для укладання, і не бійтеся весняних примх погоди.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie