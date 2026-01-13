- Дата публікації
-
- Категорія
- Салон краси
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 2 хв
Як зачіска боб підкорила червону доріжку Golden Globes — тренд 2026 року
Боб ніколи не виходить з моди і Голлівуд знову це довів. На червоній доріжці Golden Globes 2026 цей класичний хіт обігрався по-новому: легкий, елегантний та надзвичайно сучасний, він став фаворитом знаменитостей.
Класичний боб — це стрижка, яка пережила десятиліття, та здається, що ніколи не втрачає актуальності. Але кожен сезон стилісти знаходять нові способи вдихнути у нього сучасний дух, про це розповіло видання Woman&Home. На цьогорічній церемонії Golden Globes боб знову заявив про себе у новому, вишуканому форматі.
Суть тренду проста: волосся акуратно заправляється за одне вухо, а сам боб може бути будь-якої довжини, від підборіддя до плечей. Часто зачіску доповнюють легкі хвилі, які нагадують атмосферу Старого Голлівуду. Цей стиль підходить як для червоної доріжки, так і для буденних образів, перетворює навіть звичайний день на модну подію.
Чому саме боб
Секрет популярності цієї версії бобу в її універсальності. Він підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя, а також легко адаптується під особистий стиль, адже можна додати об’єм, легкі хвилі чи зробити абсолютно гладку текстуру. Сам по собі спосіб «за вухо» має мінімалістичний вигляд, але водночас додає образу акуратності та шику.
Багато голлівудських зірок вже встигли оцінити його переваги: він дозволяє продемонструвати обличчя та аксесуари, але не відвертає увагу від образу, а також має природний вигляд навіть після довгого дня. Саме тому стилісти називають його сучасним символом елегантності та впевненості.
Як створити ідеальний боб вдома
Підготуйте волосся: вимийте голову та нанесіть легкий термозахисний спрей.
Сушіть феном: використовуйте круглу щітку, щоб надати об’єму біля коренів.
Створіть хвилі, за бажанням: вони додають зачісці витонченості та динаміки.
Заправте волосся за одне вухо: саме ця деталь робить образ сучасним.
Фіксація: завершіть легким лаком або спреєм для блиску, щоб зачіска мала доглянутий вигляд на весь день.
Боб ніколи не старіє та знову доводить, що класика завжди може отримати свіжий, сучасний вигляд. Легка, стильна та універсальна зачіска, яку можна носити як на святковому заході, так і у повсякденному житті, вже стала справжнім символом 2026 року.