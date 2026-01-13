Рей Сігорн / © Associated Press

Класичний боб — це стрижка, яка пережила десятиліття, та здається, що ніколи не втрачає актуальності. Але кожен сезон стилісти знаходять нові способи вдихнути у нього сучасний дух, про це розповіло видання Woman&Home. На цьогорічній церемонії Golden Globes боб знову заявив про себе у новому, вишуканому форматі.

Джессі Баклі / © Associated Press

Суть тренду проста: волосся акуратно заправляється за одне вухо, а сам боб може бути будь-якої довжини, від підборіддя до плечей. Часто зачіску доповнюють легкі хвилі, які нагадують атмосферу Старого Голлівуду. Цей стиль підходить як для червоної доріжки, так і для буденних образів, перетворює навіть звичайний день на модну подію.

Чому саме боб

Секрет популярності цієї версії бобу в її універсальності. Він підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя, а також легко адаптується під особистий стиль, адже можна додати об’єм, легкі хвилі чи зробити абсолютно гладку текстуру. Сам по собі спосіб «за вухо» має мінімалістичний вигляд, але водночас додає образу акуратності та шику.

Багато голлівудських зірок вже встигли оцінити його переваги: він дозволяє продемонструвати обличчя та аксесуари, але не відвертає увагу від образу, а також має природний вигляд навіть після довгого дня. Саме тому стилісти називають його сучасним символом елегантності та впевненості.

Робін Райт / © Associated Press

Як створити ідеальний боб вдома

Підготуйте волосся: вимийте голову та нанесіть легкий термозахисний спрей. Сушіть феном: використовуйте круглу щітку, щоб надати об’єму біля коренів. Створіть хвилі, за бажанням: вони додають зачісці витонченості та динаміки. Заправте волосся за одне вухо: саме ця деталь робить образ сучасним. Фіксація: завершіть легким лаком або спреєм для блиску, щоб зачіска мала доглянутий вигляд на весь день.

Емі Полер / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Ханна Айнбіндер / © Associated Press

Раян Дестіні / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Боб ніколи не старіє та знову доводить, що класика завжди може отримати свіжий, сучасний вигляд. Легка, стильна та універсальна зачіска, яку можна носити як на святковому заході, так і у повсякденному житті, вже стала справжнім символом 2026 року.