Як запобігти випадінню волосся після 40 років: 7 звичок, які зупиняють процес і сприяють росту

Жінка з гребінцем для волосся / © Credits

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близько 40 відсотків жінок у віці 40 років помічають порідіння волосся, а приблизно 50 відсотків з нас — до 50 років.

Чому це відбувається, Woman`s World розпитав фахівців.

Крістіна Ган, докторка медичних наук і дерматологиня, стверджує, що навчитися запобігати випадінню волосся простіше, ніж ви думаєте, і кілька простих змін можуть зробити його помітно густішим і здоровішим.

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Що викликає випадіння волосся в середньому віці

Волосся природним чином проходить фази росту, спокою і випадіння, і втрата до 100 волосин на день є абсолютно нормальною. А ось що не є нормальним — це розширення проділу, зменшення об’єму хвоста або випадіння, яке триває місяцями.

З віком і наближенням до менопаузи рівень естрогену та прогестерону у жінок знижується, каже Росс Копельман, доктор медичних наук, хірург з пересадження волосся. Ці гормони відіграють вирішальну роль у підтримці росту волосся. Тому коли їх рівень падає, ріст сповільнюється, і волосся може стати тоншим.

Генетика, проблеми зі щитовидною залозою, СПКЯ (тепер відомий як ПМОС), низький рівень заліза, низький рівень вітаміну D, стрес і навіть тугі зачіски також можуть порушити цей цикл і сприяти випадінню волосся. Позитивний момент: існує безліч способів стимулювати здорове відростання волосся.

Як запобігти випадінню волосся після 40

Окрім лікування будь-якого основного захворювання, як-от проблеми зі щитовидною залозою або ПМОС, яке може сприяти випадінню волосся, спробуйте скористатися цими порадами, які рекомендують експерти.

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Спробуйте олію розмарину

Олія розмарину блокує ДГТ, гормон, який сприяє типу випадіння волосся, відомому як жіноче. У дослідженні лосьйон з розмарином, що наносився на шкіру голови протягом шести місяців, стимулював ріст волосся так само ефективно, як і місцевий препарат міноксидил. Спочатку проведіть тест на внутрішньому боці передпліччя, оскільки часом шкіра голови може реагувати на ефірні олії.

Робіть собі масаж шкіри голови

Це здається надто просто, але воно працює. Японські дослідники виявили, що щоденний чотирихвилинний масаж шкіри голови значно збільшив товщину волосся протягом 24 тижнів. Легкий круговий тиск пробуджує клітини біля основи волосяних фолікулів та активує гени, які прискорюють ріст.

Використовуйте кінчики пальців — і ніколи нігті — та рухайтеся невеликими колами від лінії росту волосся до основи черепа. Дерматолог і доктор медичних наук Шамса Канвал пропонує робити масаж п’ять хвилин щодня або принаймні три-чотири рази на тиждень. Спробуйте поєднувати його з олією розмарину, щоб посилити ефективність.

Вживайте більше білка

Волосся значною мірою складається з кератину — білка, який організм синтезує з амінокислот, що надходять з їжею. Якщо обмежити споживання білка, це часто призводить до випадіння волосся. Дієтологиня Ерін Палінскі-Вейд, докторка медичних наук, рекомендує щодня споживати від 1 до 1,6 грама білка на кілограм маси з високоякісних джерел.

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Її улюбленітпродукти: яйця (багаті біотином і холіном), грецький йогурт, лосось, сир, птиця та бобові. Або просто додайте до свого ранкового смузі протехновий порошок. Доктор медичних наук Арджун Дупаті пропонує споживати щонайменше 70 грамів білка щодня та зазначає, що темпе, тофу та протеїнові коктейлі на рослинній основі — чудовий вибір, якщо м’ясо не підходить.

Перевірте рівень вітаміну D

Дослідження показують, що вітамін D3 сприяє зміцненню волосяних фолікулів, а приймання добавок протягом трьох місяців може допомогти зменшити випадіння, згідно з одним дослідженням, опублікованим у «Міжнародному журналі трихології». Доктор Дупаті зазвичай рекомендує від 2000 до 4000 МО на день, хоча простий аналіз крові — це найрозумніший спосіб точно визначити ваші потреби та підтвердити дефіцит цієї ключової для здоров’я волосся поживної речовини.

Додайте риб’ячий жир

Риб’ячий жир — ще один потужний засіб. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cosmetic Dermatology, майже 90 відсотків жінок, які щодня приймали добавку з 460 мг риб’ячого жиру, зазначили зменшення випадіння волосся, а 86 відсотків повідомили про його потовщення протягом шести місяців.

Поставтеся серйозно до стресу

Коли рівень кортизолу залишається підвищеним, це позначається на волосяних фолікулах. Регулярна медитація знижує рівень кортизолу у волоссі на 25 відсотків. Йога, глибоке дихання, повноцінний сон і щоденні прогулянки — все це допомагає. Як зазначає доктор Дупаті, фізичні вправи можуть бути такими ж простими, як 15-хвилинна прогулянка щодня.

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Порадьтеся зі своїм лікарем щодо міноксидилу або лазерної терапії

Якщо корекції способу життя недостатньо, безрецептурний міноксидил (Рогейн) — це «золотий стандарт» лікування випадіння волосся, доступний у вигляді піни для місцевого застосування, крапель або таблеток для перорального прийому. Лазерні шапочки та пов’язки на голову для терапії слабким світлом, які використовуються по кілька хвилин тричі на тиждень, також мають клінічне підтвердження своєї ефективності, особливо в поєднанні з міноксидилом.

Проте вам потрібно бути готовими до втрати волосся, перш ніж ви його відростите. До того, як почнеться ріст нового волосся, проходить період випадіння, і деяких людей це дуже лякає.

Як швидко ви побачите результати

Терпіння — це частина плану. Зазвичай після початку будь-якого з цих методів лікування потрібно чекати щонайменше шість місяців, перш ніж ми по-справжньому почнемо помічати зміни у стані волосся.

Якщо ваше волосся продовжує інтенсивно випадати протягом більше ніж кількох місяців, проконсультуйтеся з лікарем щодо стану щитовидної залози, рівня феритину, вітаміну D та гормонів. Випадіння волосся рідко буває наслідком лише однієї причини, і це насправді чудова новина, адже вона означає, що ви маєте кілька способів вирішити цю проблему.

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Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.

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