Як зробити фантастичні локони без використання нагрівальних засобів: добірка лайфгаків

Як зробити фантастичні локони без використання нагрівальних засобів / © Credits

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Це особливо важливо для тих, хто прагне зберегти здоров’я та блиск локонів, зменшити ламкість, сухість і уникнути посічених кінчиків. Видання Real Simple зібрало 12 ефективних і простих способів, як зробити локони у домашніх умовах — без гарячих інструментів. Вони підходять для різної довжини, структури та типу волосся. Обирай найзручніший для тебе та насолоджуйся результатом.

Плопінг

Підходить для: природно кучерявого чи хвилястого волосся.

Що потрібно: мікрофібровий рушник або бавовняна футболка, засіб для укладання (наприклад, крем для локонів).

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Як робити:

Вимийте голову, нанесіть кондиціонер і промокніть волосся рушником. Нанесіть кондиціонер або крем для укладання. Нахиліться вперед, щоб волосся звисало донизу та «складіть» його у рушник або футболку, наче обертаєте у пакет. Залиште на 20 хв — 2 год, потім розпустіть і дозвольте висохнути. Коли волосся повністю висохне, нанесіть трохи олійки чи сироватки.

Результат: чіткі, зволожені локони чи хвилі, без пухнастості.

Скручування

Підходить для: середнього та довгого волосся.

Що потрібно: кілька міцних крабиків або затискачів.

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Як робити:

Розділіть вологе волосся на 2 частини. Скрутіть кожну секцію у джгут і зафіксуйте ззаду голови. Якщо бажаєте більше об’єму — зробіть ще дві менші скручення біля обличчя. Дайте волоссю повністю висохнути (краще залишити на ніч). Розпушіть локони руками.

Результат: природні хвилі з об’ємом, ідеальні для «пляжного» стилю.

Пов’язка

Підходить для: будь-якого типу волосся.

Що потрібно: спеціальна пов’язка, 2 гумки.

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Як робити:

На злегка вологе волосся одягніть пов’язку на маківку. Почніть закручувати пасма навколо неї, почніть спереду та рухайтеся назад. Зафіксуйте гумками з обох сторін. Залиште на ніч або до повного висихання.

Результат: пружні, м’які локони без зламів.

Легінси

Підходить для: довгого волосся.

Що потрібно: старі лосини чи легінси.

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Як робити:

Поділіть злегка вологе волосся на 2 частини. Використовуйте лосини як центральне пасмо та заплетіть кожен бік у косу: 2 пасма волосся та лосини. Зафіксуйте кінці гумками. Залиште на ніч.

Результат: чіткі, хвилясті локони.

Заплітання кіс

Підходить для: будь-якого типу волосся.

Що потрібно: гумки.

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Як робити:

Поділіть злегка вологе волосся на декілька секцій. Заплетіть коси: 1 — для легких хвиль, 2 — середні локони, 4+ — тугі завитки. Вранці розплетіть та розділіть пальцями.

Результат: природні, текстуровані хвилі, швидко та просто.

Гнучкі бігуді

Підходить для: тонкого чи прямого волосся.

Що потрібно: набір м’яких гнучких бігуді.

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Як робити:

На злегка вологе волосся накрутіть невеликі пасма на бігуді, загинайте кінці всередину. Зафіксуйте кожне бігуді. Залиште на ніч (якщо є бажання — накрий шапочкою). Зніміть вранці та нанесіть трохи засобу для фіксації.

Результат: тугі, спіральні локони з об’ємом.

Шкарпетки

Підходить для: середнього та довгого волосся.

Що потрібно: 2–4 чисті шкарпетки.

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Як робити:

Розділіть вологе волосся на частини. Обмотайте кожну навколо шкарпетки та загорніть у пучок. Закріпіть самою шкарпеткою (або гумкою). Залиште на ніч.

Результат: м’які локони середнього об’єму.

Пояс від халата

Підходить для: довгого волосся.

Що потрібно: пояс від халата.

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Як робити:

Покладіть пояс від халата на голову, залиште рівні частини по обидва боки. Почніть обмотувати волосся навколо пояса, додавайте пасма. Закріпіть кінці гумками чи скрутіть у пучки. Залиште на ніч.

Результат: великі, м’які локони з романтичним виглядом.

Пучки Леї

Підходить для: середнього і довгого волосся.

Що потрібно: 2–3 бігуді чи м’які валики, крабики.

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Як робити:

Поділіть злегка вологе волосся на 3 частини. Накрутіть кожну на валик і зафіксуйте у формі пучка. Залиште на ніч, на ранок розпушіть руками.

Результат: об’ємні, ретрохвилі.

Гумки

Підходить для: будь-якої довжини.

Що потрібно: кілька м’яких гумок.

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Як робити:

Поділіть волосся на кілька секцій. Скрутіть кожну секцію в маленький пучок або накрутіть на саму гумку. Зафіксуйте та залиште на ніч.

Результат: природні, середні хвилі чи кучері.

Класичні завитки

Підходить для: короткого чи середнього волосся.

Що потрібно: шпильки, шовкова хустка.

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Як робити:

Оберніть пасмо навколо пальця, зробіть спіраль. Прикріпіть її до голови шпилькою. Повторіть по всій голові, накрийте хусткою та залиште на ніч.

Результат: ретрохвилі у стилі 40-х.

Гумка для завивання

Підходить для: підтримка вже створених локонів.

Що потрібно: гумка для завивання.

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Як використовувати:

Після створення локонів зберіть їх у високий хвіст. Оберніть навколо гумки для завивання. Спіть із нею, щоб зберегти форму.

Результат: збереження об’єму та локонів до 2–3 днів без повторної укладки.

Створення локонів без використання тепла — це не лише дбайливий підхід до здоров’я волосся, але й цікавий спосіб експериментувати із зовнішністю. Кожен із методів подарує унікальну текстуру та форму. Спробуй кілька варіантів, щоб знайти свій ідеальний та не бійтеся поєднувати їх між собою.