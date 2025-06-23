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- Категорія
- Салон краси
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Як зробити фантастичні локони без використання нагрівальних засобів: добірка лайфгаків
Сучасні методи безтеплового укладання дозволяють створити чарівні хвилі та кучері без шкоди для волосся.
Це особливо важливо для тих, хто прагне зберегти здоров’я та блиск локонів, зменшити ламкість, сухість і уникнути посічених кінчиків. Видання Real Simple зібрало 12 ефективних і простих способів, як зробити локони у домашніх умовах — без гарячих інструментів. Вони підходять для різної довжини, структури та типу волосся. Обирай найзручніший для тебе та насолоджуйся результатом.
Плопінг
Підходить для: природно кучерявого чи хвилястого волосся.
Що потрібно: мікрофібровий рушник або бавовняна футболка, засіб для укладання (наприклад, крем для локонів).
Як робити:
Вимийте голову, нанесіть кондиціонер і промокніть волосся рушником.
Нанесіть кондиціонер або крем для укладання.
Нахиліться вперед, щоб волосся звисало донизу та «складіть» його у рушник або футболку, наче обертаєте у пакет.
Залиште на 20 хв — 2 год, потім розпустіть і дозвольте висохнути.
Коли волосся повністю висохне, нанесіть трохи олійки чи сироватки.
Результат: чіткі, зволожені локони чи хвилі, без пухнастості.
Скручування
Підходить для: середнього та довгого волосся.
Що потрібно: кілька міцних крабиків або затискачів.
Як робити:
Розділіть вологе волосся на 2 частини.
Скрутіть кожну секцію у джгут і зафіксуйте ззаду голови.
Якщо бажаєте більше об’єму — зробіть ще дві менші скручення біля обличчя.
Дайте волоссю повністю висохнути (краще залишити на ніч).
Розпушіть локони руками.
Результат: природні хвилі з об’ємом, ідеальні для «пляжного» стилю.
Пов’язка
Підходить для: будь-якого типу волосся.
Що потрібно: спеціальна пов’язка, 2 гумки.
Як робити:
На злегка вологе волосся одягніть пов’язку на маківку.
Почніть закручувати пасма навколо неї, почніть спереду та рухайтеся назад.
Зафіксуйте гумками з обох сторін.
Залиште на ніч або до повного висихання.
Результат: пружні, м’які локони без зламів.
Легінси
Підходить для: довгого волосся.
Що потрібно: старі лосини чи легінси.
Як робити:
Поділіть злегка вологе волосся на 2 частини.
Використовуйте лосини як центральне пасмо та заплетіть кожен бік у косу: 2 пасма волосся та лосини.
Зафіксуйте кінці гумками.
Залиште на ніч.
Результат: чіткі, хвилясті локони.
Заплітання кіс
Підходить для: будь-якого типу волосся.
Що потрібно: гумки.
Як робити:
Поділіть злегка вологе волосся на декілька секцій.
Заплетіть коси: 1 — для легких хвиль, 2 — середні локони, 4+ — тугі завитки.
Вранці розплетіть та розділіть пальцями.
Результат: природні, текстуровані хвилі, швидко та просто.
Гнучкі бігуді
Підходить для: тонкого чи прямого волосся.
Що потрібно: набір м’яких гнучких бігуді.
Як робити:
На злегка вологе волосся накрутіть невеликі пасма на бігуді, загинайте кінці всередину.
Зафіксуйте кожне бігуді.
Залиште на ніч (якщо є бажання — накрий шапочкою).
Зніміть вранці та нанесіть трохи засобу для фіксації.
Результат: тугі, спіральні локони з об’ємом.
Шкарпетки
Підходить для: середнього та довгого волосся.
Що потрібно: 2–4 чисті шкарпетки.
Як робити:
Розділіть вологе волосся на частини.
Обмотайте кожну навколо шкарпетки та загорніть у пучок.
Закріпіть самою шкарпеткою (або гумкою).
Залиште на ніч.
Результат: м’які локони середнього об’єму.
Пояс від халата
Підходить для: довгого волосся.
Що потрібно: пояс від халата.
Як робити:
Покладіть пояс від халата на голову, залиште рівні частини по обидва боки.
Почніть обмотувати волосся навколо пояса, додавайте пасма.
Закріпіть кінці гумками чи скрутіть у пучки.
Залиште на ніч.
Результат: великі, м’які локони з романтичним виглядом.
Пучки Леї
Підходить для: середнього і довгого волосся.
Що потрібно: 2–3 бігуді чи м’які валики, крабики.
Як робити:
Поділіть злегка вологе волосся на 3 частини.
Накрутіть кожну на валик і зафіксуйте у формі пучка.
Залиште на ніч, на ранок розпушіть руками.
Результат: об’ємні, ретрохвилі.
Гумки
Підходить для: будь-якої довжини.
Що потрібно: кілька м’яких гумок.
Як робити:
Поділіть волосся на кілька секцій.
Скрутіть кожну секцію в маленький пучок або накрутіть на саму гумку.
Зафіксуйте та залиште на ніч.
Результат: природні, середні хвилі чи кучері.
Класичні завитки
Підходить для: короткого чи середнього волосся.
Що потрібно: шпильки, шовкова хустка.
Як робити:
Оберніть пасмо навколо пальця, зробіть спіраль.
Прикріпіть її до голови шпилькою.
Повторіть по всій голові, накрийте хусткою та залиште на ніч.
Результат: ретрохвилі у стилі 40-х.
Гумка для завивання
Підходить для: підтримка вже створених локонів.
Що потрібно: гумка для завивання.
Як використовувати:
Після створення локонів зберіть їх у високий хвіст.
Оберніть навколо гумки для завивання.
Спіть із нею, щоб зберегти форму.
Результат: збереження об’єму та локонів до 2–3 днів без повторної укладки.
Створення локонів без використання тепла — це не лише дбайливий підхід до здоров’я волосся, але й цікавий спосіб експериментувати із зовнішністю. Кожен із методів подарує унікальну текстуру та форму. Спробуй кілька варіантів, щоб знайти свій ідеальний та не бійтеся поєднувати їх між собою.