Як зробити губи візуально повнішими: дієві поради / © Credits

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Видання Real Simple поділилося дієвими порадами, як за допомогою макіяжу створити ефект пухкіших, об’ємніших губ — без філерів або дорогих процедур. Усе, що вам потрібно, — це правильна техніка, зволоження та трохи блиску.

З віком наші губи природно втрачають об’єм через зниження вироблення колагену. Крім того, зневоднення, вплив навколишнього середовища та навіть неправильна техніка нанесення макіяжу можуть «згладити» природну повноту губ. Але хороша новина у тому, що це легко виправити за допомогою косметичних хитрощів, перевірених десятиліттями.

Що знадобиться

Олівець для губ (у відтінку помади чи трохи темніший)

Помада (матова чи глянцева — залежно від ефекту)

Пензлик для губ

Прозорий блиск

Скраб та зволожувальний бальзам

Як підкреслити губи, щоб вони мали повніший вигляд

Зволоження — ключ до успіху

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Почніть із м’якого пілінгу губ. Це не тільки зробить шкіру гладенькою, а й покращить кровообіг, а це додасть губам природного об’єму. Спробуйте магазинний чи власноруч зроблений скраб із меду та цукру. Далі нанесіть бальзам з гіалуроновою кислотою чи оліями.

Підберіть правильний відтінок олівця

Для насичених помад (винних, червоних, сливових) вибирайте олівець максимально наближений до кольору помади. Для нюдових тонів — на 1–3 тони темніший, щоб створити м’яку тінь і глибину.

Порада: темніший олівець, особливо з кремовою текстурою, дозволяє делікатно вийти за контур і не створювати різкого переходу.

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Зробіть контур губ

Загостріть олівець для точності.

Почніть із зовнішнього кута губ і ведіть лінію до центру (арки Купідона).

Повторіть на іншій стороні.

Не перебільшуйте: виходьте за природний контур максимум на 1 мм, щоб результат був натуральним.

Лайфгак: обводьте тільки верхню губу чи нижню — це дає делікатніший ефект, ніж повне обведення.

Розтушуйте контур

За допомогою пензлика для губ розтушуйте підводку трохи всередину губ. Це створить м’який градієнт, який імітує природну тінь і надає губам глибину.

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Нанесіть помаду

Використовуйте пензлик або наносіть пальцем — це дає природніше покриття. Для щоденного образу вибирайте кремові текстури чи нюдові сатинові відтінки.

Додайте блиск у центр

Нанесіть прозорий блиск на середину верхньої та нижньої губ — саме ці зони природно найбільше виступають. Такий акцент візуально збільшить об’єм завдяки грі світла.

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Альтернативні методи: якщо не хочете використовувати олівець

Техніка градієнта з блиском: нанесіть темніший відтінок помади на зовнішні кути губ, а світліший — у центр. Додайте блиск і отримаєте ефект «3D».

Мономакіяж з бальзамом: інтенсивно зволожені губи завжди мають повніший вигляд. У дні без макіяжу просто використовуйте бальзам з легким відтінком.

Засоби з ментолом або пептидами: Вони стимулюють кровообіг, трохи збільшують губи на кілька годин.

Поради

Ніколи не намагайтесь перебільшити розмір губ на кілька міліметрів — це матиме неприродний вигляд і зчитується з першого погляду.

Найкращий ефект досягається завдяки гармонії кольору, чіткості лінії та грі світла. А ще — зволоженню.

За допомогою простих і доступних засобів, таких як олівець для губ, помада, блиск та базове зволоження, ви можете створити ефект об’ємних губ усього за кілька хвилин. Головне — дотримуватися правильної техніки, обирати натуральні відтінки та не забувати про підготовку шкіри губ. Трохи практики — і ви зможете щодня насолоджуватись візуально більшими та привабливішими губами без жодних уколів.