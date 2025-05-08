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- Категорія
- Салон краси
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Як зробити ідеальний пучок: секрети модної зачіски
Цей стиль став справжнім б’юті-фаворитом для модниць усього світу. Пучок — універсальний, елегантний та надзвичайно зручний.
Він мінімалістичний, але дивовижний. Ідеально пасує як для ділової зустрічі, так і для побачення чи світського заходу. Його носять Гейлі Бібер, Кім Кардашян, Софія Річі — і не дарма, він пасує всім.
Видання Real Simple розповіло, що пучок можна зробити з будь-яким типом волосся — від прямого до кучерявого, від тонкого до дуже густого. Єдина умова — волосся має бути досить довгим, щоб його можна було зібрати у хвіст.
Що вам знадобиться
Щітка з натуральною щетиною
Випрямляч або стайлер з ефектом сушіння
Олія для укладання
Крем або бальзам, які розгладжують волосся
Еластична гумка
Шпильки
Лак сильної фіксації
5 простих кроків до бездоганного пучка
Крок 1: підготовка волосся
Є два варіанти: почати з чистого вологого волосся чи робити пучок на волосся, яке не мили кілька днів. У будь-якому випадку — розчешіть волосся, позбудьтеся вузлів і сплутаних пасом.
Порада: якщо волосся вологе, використовуйте стайлер, який поєднує сушіння та випрямлення. Це допоможе зробити волосся максимально гладким.
Крок 2: розгладжування
Нанесіть крем або олію (наприклад, з аргановою олією чи кератином), які розгладять волосся, приділіть особливу увагу кореням і кінчикам. Це зменшить пухнастість і додасть блиску. Уникайте нанесення занадто великої кількості — волосся не повинно мати жирний вигляд.
Крок 3: формування хвоста
Зберіть волосся у хвіст у бажаному місці: на маківці, трохи нижче чи біля потилиці. Використовуйте щітку з натуральною щетиною, щоб пригладити всі дрібні пасма та створити глянцевий ефект. Закріпіть гумкою.
Крок 4: створення пучка
Скрутіть хвіст навколо основи у формі пучка та зафіксуйте шпильками. Вільні кінці акуратно заправте. Ще раз пройдіться щіткою по поверхні від маківки до пучка — це додасть завершеності образу.
Крок 5: закріплення
Закріпіть зачіску лаком сильної фіксації, зверніть увагу на зони з дрібними неслухняними волосками. Можна також нанести трохи воску чи спеціального гелю.
Золоте правило: не щодня
Попри приголомшливий вигляд, не варто робити пучок щодня. Постійне натягування волосся спричиняє мікропошкодження волосяних фолікулів і ослаблює лінію росту. Дайте волоссю час на відновлення: чергуйте з іншими «мʼякими» зачісками — наприклад, розпущеним волоссям, вільною косою чи недбалим пучком.
Поради:
Кучеряве чи неслухняне волосся: використовуйте засоби з гліцерином, маслами (ши, жожоба, аргана), які допоможуть приборкати текстуру.
Тонке волосся: дайте трохи об’єму у коренях за допомогою сухого шампуню чи мусу перед укладанням.
Густе чи жорстке волосся: розділіть волосся на секції та працюйте з кожною окремо для рівномірного розгладження.
Ця зачіска — справжній рятівник, коли хочеться мати стильний винляд за 10 хвилин. Вона підійде і для роботи, і для побачення, і для фотосесії. Важливо: не забувай про здоров’я волосся і міняй зачіски регулярно.
Тож наступного разу, коли ви поспішатимете зранку — згадайте про пучок. Просто, швидко, ефектно та ідеально.