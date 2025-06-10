Як зробити ідеальну стрілку, якщо у вас навислі повіки: поради професіонала

Як зробити ідеальну стрілку, якщо у вас навислі повіки / © Credits

Візажист Trevor Tied поділився перевіреним методом, який дозволить створити охайний, стійкий макіяж очей, який матиме бездоганний вигляд попри будь-які анатомічні особливості.

Навислі повіки — це особливість будови ока, коли складка шкіри нависає над рухомою частиною повіки, частково чи повністю її приховує. Внаслідок цього стрілка може зникати у складці, розмазуватися чи деформуватись під час моргання. Але правильна техніка вирішує все.

Підготуйте повіку. Нанесіть праймер або базу під тіні, щоб усунути жирний блиск і забезпечити стійкість стрілки на цілий день. Це особливо важливо для навислої повіки, де макіяж швидко змащується.

Використовуйте плаский скошений пензлик. Замість рідкого лайнера чи фломастера оберіть сухі тіні, чи гелевий продукт і плаский скошений пензлик. Такий інструмент дозволяє працювати максимально точно та не розтягує шкіру.

Заповнюйте простір між віями. Акуратно втисніть тінь або гель-лайнер у коріння вій, ніби «штампуючи» продукт. Це створить ефект густих вій та зробить погляд чіткішим.

Робіть стрілку за відкритого ока. Дуже важливо будувати «хвостик» стрілки, коли ви дивитеся прямо перед собою. Не натягуйте повіку. Малюйте стрілку так, який вигляд вона буде мати за нормального положенні ока — тоді не буде неприємних «зламів» чи зникання стрілки у складці.

Підіймайте стрілку вгору. Робіть «хвостик» стрілки спрямованим вгору, орієнтуючись на напрямок кінчиків брів. Це відкриє погляд і візуально підніме зовнішній кут ока.

Використовуйте вологий пензлик для корекції. Щоб зробити лінії чіткими, змочіть тонкий пензлик у воді чи міцелярній воді та акуратно скоригуйте нижню межу стрілки.

За потреби — додайте лайнер. Коли база з тіней готова, ви можете на її основі легко провести чітку стрілку рідким лайнером або фломастером. Тіньовий контур слугуватиме направним і зменшить ризик помилок.