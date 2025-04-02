Як зробити ідеальний макіяж, якщо вам 40+: корисні поради візажиста

Як зробити ідеальний макіяж, якщо вам 40+ / © Credits

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Візажист Trevor Tiede на своїй сторінці mister.makeupartist поділився секретами створення бездоганного макіяжу для жінок після 40 років, які допоможуть мати зовнішній вигляд на всі 100%.

Правильне розташування рум’ян

Коли ми стаємо старшими, наше обличчя має тенденцію втрачати форму, а контури стають менш чіткими. Тому важливо правильно наносити рум’яна, щоб надати обличчю молодшого вигляду.

Правильне місце для рум’ян:

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Почніть з точки на лінії носа, яка веде до куточка очей і далі до верхньої частини вуха. Ця лінія дозволяє підняти щоки та створити ефект ліфтингу.

Рум’яна не маюьб іти вниз, адже це може зробити обличчя важким. Краще рухати їх по діагоналі вгору, щоб створити природний підйом.

Для максимального ефекту використовуйте легкі рухи, щоб не перенавантажити макіяж і не створити ефект важких щік.

Правильне розташування коректора й консилера

З віком шкіра під очима стає тоншою і схильною до утворення темних кіл і зморшок. Тому правильне нанесення коректора важливе для досягнення ідеального результату.

Розташування коректора:

Почніть нанесення з куточка носа, ведучи лінію до зовнішнього кута ока і трохи підніміть вгору. Це дозволяє створити ефект ліфтингу та зменшити набряклість під очима.

Для найкращого результату використовуйте консилер з легкою текстурою, який не підкреслюватиме дрібні лінії та зморшки.

Важливість правильного розташування тіней

Щоб очі мали відкритіший і молодший вигляд, важливо застосовувати правильну техніку нанесення тіней.

Як правильно наносити тіні:

Використовуйте ту саму лінію від носа до куточка ока для визначення напрямку тіней. Це дозволить створити ефект піднятих очей.

Підтягніть тіні в напрямку зовнішнього кута ока, щоб створити вигляд піднятих очей і відкритого обличчя.

Контуринг і брови

З віком ми стикаємося з певними змінами, як-от опущення лінії чола. Тому важливо зробити контуринг так, щоб візуально підняти лінію обличчя.

Контуринг лоба:

Використовуйте лінію від куточка носа до початку брів, щоб визначити місце для контурингу лоба. Це дозволяє візуально зменшити довжину лоба та зробити його вигляд пропорційнішим.

Форма брів:

Важливо правильно вибрати форму брів. Вони мають починатися від лінії носа і закінчуватися у напрямку зовнішнього кута ока. Це дозволяє зробити очі відкритими й виразними.

Не варто робити брови занадто витягнутими чи занадто низькими. Ідеальна форма брови допоможе збалансувати весь образ.

Підкреслення лінії підборіддя

Підборіддя також може змінюватися з віком, тому важливо звернути увагу на цю зону. Наносьте трохи контурного засобу під лінію підборіддя, щоб зробити її виразною і чіткою.

Підтримка максимального ліфтингового ефекту

Важливо не зловживати косметикою, щоб не створити ефект «тяжкості». Найкращого результату можна досягти, якщо підкреслювати природні риси обличчя, не перевантажуючи його контурними засобами та рум’янами.

Макіяж губ

Не забувайте про губи — вони мають бути природними, злегка підкресленими. Для створення молодшого вигляду вибирайте відтінки нюдового кольору чи м’яких рожевих тонів.

Порада:

Використовуйте м’які текстури для помади та обов’язково обводьте губи лінією, щоб створити чіткий контур і не знижувати їхню природну виразність.

Техніка макіяжу для жінок старше 40 років полягає не в тому, щоб приховати вікові зміни, а в тому, щоб підкреслити природну красу та допомогти мати молодший і свіжіший вигляд. Важливо використовувати правильні техніки нанесення косметики, зберігати баланс і природний вигляд. Не бійтеся експериментувати та знайти свій ідеальний стиль.