Як зробити ідеальний осінній французький манікюр / © Credits

Реклама

Французький манікюр в осінньому стилі — це поєднання класики та модного сезону. Тонкі кольорові кінчики, гра текстур і глибокі відтінки червоного, коричневого, зеленого чи чорного — усе це має елегантний, але не надто помітний вигляд, розповіло видання WomanAndHome.

Осінній френч — класика у новому прочитанні

Традиційний френч із білими кінчиками — це завжди стримана елегантність. Але сучасні версії доводять, що французький манікюр може бути і сміливим, і затишним водночас.

Нюдова база залишається незмінною, а от колір кінчиків тепер грає головну роль. Вибирайте теплі, глибокі відтінки, наприклад бордо, шоколад, карамель, хакі чи темно-зелений. Такий манікюр не тільки пасує осінньому гардеробу, а й додає «дорогого» вигляду навіть найпростішому образу.

Реклама

Короткий френч у відтінку бордо

Короткі нігті знову у тренді та у парі з винним або вишневим кольором мають неймовірно стильний вигляд. Основа — прозора чи нюдова, а кінчики — у кольорі червоного вина. Такий манікюр пасує до будь-якого образу, від офісного до вечірнього.

Шоколадний френч

Темно-коричневі кінчики на м’яко закругленій чи мигдалеподібній формі — бездоганна пара до бежевого светра та кави з корицею. Теплий шоколад — мастхев цього сезону.

Френч із горошком

Якщо ви любите грайливі деталі, зробіть французький манікюр із білими чи кремовими горошками на коричневих кінчиках. Виходить лаконічно, але з характером. Ідеальний варіант для тих, хто хоче «трохи арту».

Мокко омбре

Якщо вам подобається ефект розмиття, спробуйте омбре-френч — плавний перехід від нюдового до кавового. Це як лате на нігтях: ніжно, тепло, жіночно.

Реклама

Вишневий френч

Темно-червоні кінчики — осіння класика. Такий відтінок нагадує стиглу черешню та чудово пасує до святкового періоду. А ще, це перехідний варіант від осіннього до зимового манікюру.

Чорний френч

Сміливо, ефектно та без компромісів. Глянцевий чорний френч на коротких або мигдалеподібних нігтях має вигляд як маленька чорна сукня у світі манікюру — елегантно та поза часом.

Темно-зелений френч

Осінь — це не лише про червоне та коричневе. Глибокий зелений чи хакі нагадує про прогулянки парком і аромат хвої. Спробуйте поєднати його з нюдовою базою та отримаєте спокійний, але виразний відтінок.

Зворотний френч

Для тих, хто хоче щось нетривіальне, зробіть кольорову лунку біля кутикули замість класичного кінчика. Має свіжий та сучасний вигляд, особливо з комбінацією нюду та білого чи бордо та золота.

Реклама

Як зробити осінній френч вдома

Насправді французький манікюр — справа терпіння. Але кілька лайфгаків допоможуть досягти салонного результату вдома.

Інвестуйте у пензлики для нейл-арту. Навіть бюджетний набір допоможе створити чітку лінію кінчика. Працюйте на сухих нігтях. Будь-яка волога під лаком скорочує тривалість манікюру. Використовуйте якісні бази та топи. Вони забезпечать блиск і захист кольору. Не поспішайте. Особливо, якщо працюєте «не тією» рукою, краще нанести два тонкі шари, ніж один товстий.

Осінній французький манікюр — це не просто тренд. Це про затишок, стриману розкіш і жіночність. Він легко поєднується з вовняним пальтом, золотими аксесуарами чи чашкою какао на осінній терасі.