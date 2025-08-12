Як зробити м’який глянцевий блонд: секрети кольору Ліндсі Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Реклама

Цей новий образ став справжньою візитівкою Ліндсі Логан та доводить, що блонд — це завжди вдалий вибір, про це розповіло видання Real Simple.

Уявіть собі золотистий блонд із теплими медовими та відтінками шампань, без холодних сивих тонів, без надмірної яскравості платини. Цей колір немов наповнений м’яким світлом, яке проходить крізь легку льняну тканину. І це не просто блиск — це справжнє сяйво здорового, доглянутого волосся.

Такий блонд підкреслює будь-який тип шкіри, робить її теплішою та осяяною, а очі — яскравішими. Волосся має густіший, здоровіший вигляд і надає образу впевненості та витонченості навіть у повсякденних образах. Цей стиль — ніби ностальгія за золотими часами голлівудських блондинок початку 2000-х, але з сучасним виглядом.

Реклама

Чому варто обрати саме цей колір

Універсальність — м’який глянцевий блонд підходить багатьом типам зовнішності.

Природність — колір має максимально натуральний вигляд, без різких переходів.

Стиль та елегантність — він додає шарму, робить образ вишуканим і модним.

Здоровий вигляд волосся — завдяки особливому способу фарбування волосся має густіший та доглянутіший вигляд.

Як отримати м’який глянцевий блонд

Цей відтінок неможливо отримати просто за один візит у салон, особливо якщо ви переходите з темнішого чи рудого кольору волосся. Ось основні кроки:

Консультація з професіоналом. Професійний колорист розробить індивідуальний план, враховує стан вашого волосся та бажаний результат. Багатоступеневе освітлення. Щоб уникнути пошкоджень, освітлення проводиться поетапно, це дозволяє зберегти здоров’я волосся. Багатошарове фарбування. Майстер створює натуральний ефект за допомогою поєднання фольгованих пасом (хайлайтів), техніки балаяж і затемнення коренів. Тонування. Підбирається особлива формула, щоб отримати ідеальний теплий золотистий відтінок, без жовтизни чи перламутрової холодності. Глянцеве оброблення. Спеціальне глянсове покриття фіксує колір, надає йому сяйва та захищає від зовнішніх впливів.

Догляд за м’яким глянцевим блондом

Щоб зберегти красу та сяйво нового кольору, важливо правильно доглядати за волоссям:

Використовуйте шампуні та кондиціонери без сульфатів, спеціально розроблені для фарбованого волосся.

Регулярно робіть глянцеві чи тонувальні процедури у домашніх умовах або у салоні, це допомагає підтримувати насиченість відтінку.

Захищайте волосся від впливу гарячих приладів, таких як плойка чи фен, а також від сонця, адже ультрафіолет висушує та руйнує фарбу.

Зволожуйте волосся масками та оліями, щоб уникнути ламкості та втрати блиску.

Якщо ви хочете освіжити свій образ, додати тепла та сяйва, цей відтінок — ідеальний вибір. Він підкреслює природну красу, дарує впевненість і робить волосся здоровим і доглянутим на вигляд.

Ліндсі Логан довела, що глянцевий блонд — це не просто колір, а ціла філософія стилю та догляду, яку може приміряти на себе кожна жінка.