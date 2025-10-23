Як зробити «Smokey eyes», якщо вам 40+: поради візажиста / © Credits

Реклама

«Smokey eyes» можна робити у будь-якому віці, про це розповів автор сторінки mister.makeupartist, важливо знати кілька хитрощів, щоб погляд залишався сучасним, свіжим і витонченим. Поради професійного візажиста допоможуть вам освоїти цей вечірній макіяж без зайвого ризику «перевантажити» обличчя.

Обирайте правильну базу. Щоб тіні лягали рівно та не обсипалися, почніть з кольору, який не створює зайвого ефекту. Ідеально підійде приглушений нюдовий відтінок. Він стане базою для всього макіяжу і додасть глибини погляду. Професійні інструменти — ваші союзники. Для ідеального розтушовування під очима використовуйте пензлик-олівець. Він невеликий та точний, тому легко опрацьовує нижню лінію вій. Для верхньої лінії вій можна додатково використовувати ширший пензлик, він допоможе зробити легку димку та розтушувати тіні. Не тягніть тіні до брів. Багато хто думає, що «smoky eyes» має «йти до брів». Насправді це міф. Для сучасного та елегантного ефекту тіні залишайте ближче до лінії вій. Це додає глибини погляду та має набагато витонченіший вигляд. Плавні переходи та розтушовування. Після нанесення темного відтінку використовуйте середній відтінок з мʼяким пензликом, щоб згладити будь-які переходи. Розтушовування — ключ до професійного вигляду, жодних різких ліній, лише м’яка димка. Робота з нижньою повікою. Те саме робимо й з нижньою лінією вій. Лінія має бути чіткою, але м’якою. Для розтушовування використовуйте перехідний відтінок, щоб об’єднати нижні тіні із консилером. Очі перші, шкіра — потім. Багато професійних візажистів радять спочатку зробити макіяж очей та брів, а вже потім наносити тональний крем і консилер. Так переходи мають природніший вигляд, а для обличчя потрібно менше продукту. Лаконічність. Якщо макіяж драматичний, шкіра має бути свіжа та природна. Мало тонального крему, трохи рум’ян і максимум натурального сяйва. Це дозволяє погляду залишатися центром композиції.

Поради

Туш або накладні вії — за бажанням, але не обов’язково.

Секрет сучасного ефекту — м’яка рука, правильні пензлики та мінімум продуктів для шкіри.

«Smokey eyes» після 40 років — це про витонченість, а не драму заради драми. З правильними техніками та практикою навіть вечірній макіяж стане вашим стильним аксесуаром, який підкреслює очі та робить погляд привабливим у будь-якому віці.