Модний тренд: як зробити укладання тонкого чубчика Wispy

Як зробити укладання тонкого чубчика Wispy / © Credits

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На щастя, у світі краси з’явився тренд, який дозволяє додати свіжості без радикальних змін — це тонкий, легкий чубчик Wispy. Стилісти впевнені: він пасує майже кожній жінці, додає образу легкості, молодості та природної жіночності. Видання Real Simple розповіло, чим особливий цей чубчик, як його правильно підстригти та зробити домашнє укладання.

Що таке чубчик Wispy

Чубчик Wispy — це легкий, повітряний, трохи рваний чубчик із текстурованими кінчиками. На відміну від густих і прямих чубків, він має невимушений та природний вигляд. Це чудова альтернатива класичному густому чубчику, адже Wispy не потребує постійних коригувань у салоні та вдома досить легко зробити його укладання.

Основні переваги:

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пасує до будь-якої форми обличчя;

підходить майже для всіх типів волосся — прямого, хвилястого чи кучерявого;

не вимагає багато часу на укладку;

надає образу легкості та романтичності.

Кому підходить Wispy

Одна з головних причин популярності — універсальність. Wispy пасує:

власницям круглого обличчя — створює ілюзію витягнення;

за овальної форми обличчя — підкреслює гармонійність рис;

за квадратного чи трикутного типу — пом’якшує контури обличчя;

для тонкого, слабкого волосся — додає візуального об’єму;

навіть кучерявим дівчатам — за умови правильної техніки.

Як правильно підстригти Wispy чубчик

Такий чубчик краще довірити професіоналу. Самостійно вдома отримати потрібний ефект майже неможливо.

Стиліст повинен враховувати:

тип волосся (пряме, хвилясте, кучеряве);

його товщину;

наявність завихрень та природних заломів.

Що потрібно для домашнього укладання

Після салонної стрижки варто правильно підібрати домашній догляд та засоби для укладання.

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Базові засоби:

легкий термозахист;

фен із насадкою-концентратором;

для кучерявого волосся — крем для підкреслення завитків;

насадка-дифузор для фена (для хвилястого чи кучерявого волосся);

легкий лак для фіксації.

Додатково:

сухий шампунь або пудра для об’єму;

гребінець із рідкими зубцями.

Як зробити укладання Wispy чубчика

Підготовка

Вимийте волосся та нанесіть термозахист.

Якщо волосся потребує додаткового об’єму — нанесіть пудру на корені.

Укладка для прямого та хвилястого волосся

За допомогою пальців та фена сушіть чубчик, направляючи потік повітря то вліво, то вправо. Це допоможе створити легку текстуру.

Пальцями формуйте легкі окремі прядки.

Зафіксуйте все легким лаком із гнучкою фіксацією, уникайте надмірної кількості засобів — Wispy чубчик має залишатися рухливим і живим.

Укладання для кучерявого волосся

Нанесіть крем для завитків на вологе волосся.

Дайте висохнути природно чи використовуйте дифузор на мінімальній температурі.

Легко зафіксуйте лаком, щоб зберегти природну форму.

Основні помилки

Перевантаження засобами: важкі гелі чи лаки склеюють волосся.

Надмірне витягування праскою: це «вбиває» легкість та об’єм.

Неправильна довжина: надто короткий чубчик може втратити ефект «легкості».

Чому Wispy — ідеальний варіант на літо

Легкий та не обтяжує образ навіть у спеку.

Не прилипає до чола, як важкий чубчик.

Підходить для романтичних образів у відпустці.

Wispy чубчик — справжній must-have сезону. Він дозволяє освіжити образ, але не змінювати кардинально довжину волосся. До того ж завдяки своїй універсальності та простоті в укладанні, Wispy залишається фаворитом серед зірок, модних блогерок та жінок по всьому світу.