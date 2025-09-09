ТСН у соціальних мережах

Які процедури, крім ботоксу, можуть продовжити нашу молодість: розповідає косметологиня

Ін’єкції ботоксу – не єдиний шлях до підтягнутого обличчя. Якщо ви не готові до уколів, але хочете зберегти природну міміку – сучасна косметологія має, чим здивувати.

Автор публікації
Аліна Онопа
Лікарка-косметологиня Тетяна Мачуха розповіла, які процедури можуть без болю, паралізованої міміки та довгих відновлень якнайдовше зберегти молодість.

Масаж обличчя: природний ліфтинг і менше стресу

Масаж обличчя — це глибока робота з м’язами, які підтримують овал, а також з лімфою та кровообігом. Один із найефективніших варіантів — букальний масаж, який проводиться не лише зовні, а й зсередини ротової порожнини.

Букальний масаж — це магія без ін’єкцій. Уже після кількох процедур помітно, як обличчя ніби «зібралося»: зникають набряки, з’являється чіткість у щелепній зоні, розгладжуються глибокі заломи.

Цей метод добре працює при перших ознаках в’ялості тканин або як профілактика вікових змін у віці 30+.

SMAS-ліфтинг

SMAS-ліфтинг впливає на глибокий м’язово-апоневротичний шар, який утримує каркас обличчя. Саме цей шар з віком слабшає, провисає, і ми бачимо добре знайомі зміни: опущення щік (малярні мішки), втрата чіткого контуру нижньої щелепи, носогубні складки, а іноді й друге підборіддя.

Це один із небагатьох апаратних методів, який дійсно працює з причиною, а не наслідком. Адже креми, масажі чи поверхневі процедури не досягають глибини SMAS. Тут потрібна цілеспрямована дія — і саме її забезпечує ультразвуковий ліфтинг.

Міостимуляція: заряд для м’язів і клітин

Ще один варіант без ін’єкцій — електричні імпульси різної частоти та форми, що подаються на м’язи для їхнього скорочення. Це безболісне тонізування м’язів, яке працює за принципом «фітнесу для обличчя». М’язи не гіпертрофуються, а навпаки повертаються в природну форму та положення. У результаті зʼявляється чіткіший контур, менш виражені зморшки, рівномірний тон.

Ідеально підходять тим, хто не хоче мати максимально природне обличчя. Це дуже делікатний, але помітний ефект.

Мікрогольчастий RF-ліфтинг

Високотехнологічна апаратна методика, що поєднує проникнення мікроголок у шкіру з одночасною дією радіочастотної енергії. Така комбінація дозволяє запустити інтенсивні процеси неоколагеногенезу та синтезу еластинових волокон у глибоких дермальних шарах.

У результаті відбувається активне оновлення тканин: підвищується тонус шкіри, зменшуються зморшки, пом’якшуються рубці постакне й помітно звужуються пори. Технологія сприяє природній регенерації, забезпечуючи пролонгований ефект ревіталізації, ліфтингу та покращення текстури шкіри.

